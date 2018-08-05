Икона стиля: Писатель Александр Цыпкин показал, как сегодня выглядит 53-летняя Наталья Ветлицкая
Певица уже больше десяти лет живет в Испании, откуда время от времени критикует родину.
Певица уже больше десяти лет живет в Испании, откуда время от времени критикует родину.
В 40 лет Наталья Ветлицкая родила первого ребенка и полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь. Окончательно завязала с выступлениями, отменила гастроли, и переехала на ПМЖ в Испанию, в курортный городок Дения. Ее дочь Ульяна учится в местной школе, уже прекрасно изъясняется на испанском, тем временем, как сама знаменитая мама уверена, что в 2004 году сделала правильный выбор в пользу переезда. Теперь в своем блоге время от времени они выступает с критикой российской власти, неустроенности русской жизни
«Ночь. Москва. Ветлицкая. Икона стиля», — подписал общее селфи Александр. Надо отметить, что несмотря на 53 года Наталья выглядит великолепно. Ухоженный вид, стильные очки, подобранная в тон кожи помада. Судя по всему, постоянная жизнь у моря и на свежем воздухе благотворно сказывается на жизни бывших эстрадных звезд. Но и сама Наталья много лет тщательно следит за своем здоровьем и рационом. Она не ест мяса, не пьет, практикует йогу. Ветлицкая всерьез увлечена духовными практиками, часто посещает Индию, не раз жила в ашрамах. Говорили даже, что Ветлицкую пытались увлечь в секту, но она лишь посмеялась над этими слухами.
Напомним, Наталья Ветлицкая начала карьеру в конце 80-х, став солисткой легендарной группы «Мираж». Завоевав миллионы поклонников, роскошная блондинка пустилась в свободное плавание. В 90-х и нулевых она славилась хитами и самыми на тот момент дорогими клипами. В 40 лет забеременела, но ребенка оставлять не хотела. Уговорил продюсер Виктор Юдин, ставший в последние годы ее правой рукой и близким другом. Имя отца ребенка Ветлицкая и по сей день неизвестно. В числе ее любовных побед были браки с композитором Павлом Смеяном,