Икона стиля: Писатель Александр Цыпкин показал, как сегодня выглядит 53-летняя Наталья Ветлицкая

В 40 лет Наталья Ветлицкая родила первого ребенка и полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь. Окончательно завязала с выступлениями, отменила гастроли, и переехала на ПМЖ в Испанию, в курортный городок Дения. Ее дочь Ульяна учится в местной школе, уже прекрасно изъясняется на испанском, тем временем, как сама знаменитая мама уверена, что в 2004 году сделала правильный выбор в пользу переезда. Теперь в своем блоге время от времени они выступает с критикой российской власти, неустроенности русской жизни и т. д. Однако, родину все же посещает регулярно. И видимо, в общей компании столкнулась с известным писателем Александром Цыпкиным, который не мог не запечатлеться с секс-символом 90-х годов.

«Ночь. Москва. Ветлицкая. Икона стиля», — подписал общее селфи Александр. Надо отметить, что несмотря на 53 года Наталья выглядит великолепно. Ухоженный вид, стильные очки, подобранная в тон кожи помада. Судя по всему, постоянная жизнь у моря и на свежем воздухе благотворно сказывается на жизни бывших эстрадных звезд. Но и сама Наталья много лет тщательно следит за своем здоровьем и рационом. Она не ест мяса, не пьет, практикует йогу. Ветлицкая всерьез увлечена духовными практиками, часто посещает Индию, не раз жила в ашрамах. Говорили даже, что Ветлицкую пытались увлечь в секту, но она лишь посмеялась над этими слухами.