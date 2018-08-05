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07:27 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте открывают проезд по еще одной улице: на этот раз на «Максимке»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте продолжается работа по открытию участков дорог и улиц, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

ГУВД Ташкента накануне начало работу по демонтажу заборов и зеленых насаждений и открытию выезда с улицы Бузкуча на улицу Буюк Ипак Йули.

Напомним, что в последние 10−15 лет в Ташкенте, особенно в центральной части, было закрыто для проезда множество улиц. Главной причиной этому стало обеспечение безопасности передвижения первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В результате таких решений многие столичные улицы оказались перегружены, а водителям, чтобы добраться до определенных локаций, приходилось наматывать десятки лишних километров.

Однако за последний год ситуация изменилась кардинальным образом, столичное ГУВД открыло десятки улиц, участков дорог и выездов, перекрестков.

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