В Ташкенте открывают проезд по еще одной улице: на этот раз на «Максимке»

ГУВД Ташкента накануне начало работу по демонтажу заборов и зеленых насаждений и открытию выезда с улицы Бузкуча на улицу Буюк Ипак Йули.

Напомним, что в последние 10−15 лет в Ташкенте, особенно в центральной части, было закрыто для проезда множество улиц. Главной причиной этому стало обеспечение безопасности передвижения первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В результате таких решений многие столичные улицы оказались перегружены, а водителям, чтобы добраться до определенных локаций, приходилось наматывать десятки лишних километров.