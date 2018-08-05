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08:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Японцы покажут, каким должен быть Владивосток

Об успешном опыте сотрудничества с Японией в разработке мастер-плана Владивостока глава города Виталий Веркеенко рассказал на площадке XII Саммита городов АТР, который прошел с 1 по 3 августа в японском городе Фукуока, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Источник: Reuters

Международная площадка создана для обмена успешными примерами в целях устойчивого развития городов АТР. Глава Владивостока, принимавший участие в работе Саммита, презентовал приморскую столицу коллегам, рассказал о ее активном развитии и успешном сотрудничестве с японскими партнерами в подготовке мастер-плана городского округа.

Благодаря японским экспертам в области архитектуры и организации городских пространств Владивосток получил современную концепцию развития. Модернизация транспортной системы, улучшение качества городской среды, сохранение исторического центра и уникального природного ландшафта — вот основные моменты, на которые обратили внимание японские архитекторы. Реализацию планируется начать с двух пилотных проектов — исторического центра и нового административного, отметил Виталий Веркеенко.

«Приоритетный проект — это район морского и железнодорожного вокзалов. Красивейший памятник архитектуры должен стать ядром культурной зоны в историческом центре города. В перспективе там может быть создать музейный квартал. Сейчас на площади перед жд вокзалом автобусная стоянка, она не только мешает любоваться видом, но и создает загазованность воздуха, и осложняет транспортную остановку в этом районе. Автобусный парк с площади жд вокзала необходимо убрать и сделать там благоустроенные общественные пространства. Я полностью поддерживаю эту идею и уже дал такое поручение проработать вопрос перемещения автобусного парка с этой площадки», — подчеркнул глава Владивостока.

На базе вокзала же предлагается создать транспортный хаб транзитно-ориентированного типа, добавил он. Также японские эксперты предложили Владивостоку расширить прогулочные зоны вдоль бухты Золотой Рог и продлить центральную площадь до прибрежной полосы — она нуждается в полной модернизации и устройстве новых благоустроенных общественных пространств.

Василий Кучин.

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