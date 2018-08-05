Японцы покажут, каким должен быть Владивосток
Об успешном опыте сотрудничества с Японией в разработке
Об успешном опыте сотрудничества с Японией в разработке
Международная площадка создана для обмена успешными примерами в целях устойчивого развития городов АТР. Глава Владивостока, принимавший участие в работе Саммита, презентовал приморскую столицу коллегам, рассказал о ее активном развитии и успешном сотрудничестве с японскими партнерами в подготовке
«Приоритетный проект — это район морского и железнодорожного вокзалов. Красивейший памятник архитектуры должен стать ядром культурной зоны в историческом центре города. В перспективе там может быть создать музейный квартал. Сейчас на площади перед жд вокзалом автобусная стоянка, она не только мешает любоваться видом, но и создает загазованность воздуха, и осложняет транспортную остановку в этом районе. Автобусный парк с площади жд вокзала необходимо убрать и сделать там благоустроенные общественные пространства. Я полностью поддерживаю эту идею и уже дал такое поручение проработать вопрос перемещения автобусного парка с этой площадки», — подчеркнул глава Владивостока.
На базе вокзала же предлагается создать транспортный хаб
Василий Кучин.