Японцы покажут, каким должен быть Владивосток

Благодаря японским экспертам в области архитектуры и организации городских пространств Владивосток получил современную концепцию развития. Модернизация транспортной системы, улучшение качества городской среды, сохранение исторического центра и уникального природного ландшафта — вот основные моменты, на которые обратили внимание японские архитекторы. Реализацию планируется начать с двух пилотных проектов — исторического центра и нового административного, отметил Виталий Веркеенко.

Благодаря японским экспертам в области архитектуры и организации городских пространств Владивосток получил современную концепцию развития. Модернизация транспортной системы, улучшение качества городской среды, сохранение исторического центра и уникального природного ландшафта — вот основные моменты, на которые обратили внимание японские архитекторы. Реализацию планируется начать с двух пилотных проектов — исторического центра и нового административного, отметил Виталий Веркеенко.

«Приоритетный проект — это район морского и железнодорожного вокзалов. Красивейший памятник архитектуры должен стать ядром культурной зоны в историческом центре города. В перспективе там может быть создать музейный квартал. Сейчас на площади перед жд вокзалом автобусная стоянка, она не только мешает любоваться видом, но и создает загазованность воздуха, и осложняет транспортную остановку в этом районе. Автобусный парк с площади жд вокзала необходимо убрать и сделать там благоустроенные общественные пространства. Я полностью поддерживаю эту идею и уже дал такое поручение проработать вопрос перемещения автобусного парка с этой площадки», — подчеркнул глава Владивостока.