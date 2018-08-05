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05:29 (мск), источник: Известия

Названы сроки закрытия программы запусков ракет «Протон»

Запуски ракет «Протон» с космодрома «Байконур» продлятся до 2026 года, сообщили в аэрокосмическом комитете казахстанского министерства оборонной промышленности (Казкосмос).

«Пуски ракет-носителей “Протон” с космодрома “Байконур” планируется завершить до 2026 года. Перспективы пусков ракет-носителей “Протон” после 2026 года не рассматриваются», — приводит «РИА Новости» слова представителя ведомства.

В июне генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поставил задачу прекратить производство ракеты-носителя «Протон» после выполнения контрактов. На смену ему придет ракета-носитель «Ангара», двигатели которой работают на керосине и кислороде без использования гептила, являющегося токсичным.

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