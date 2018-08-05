Названы сроки закрытия программы запусков ракет «Протон»
Запуски ракет «Протон» с космодрома «Байконур» продлятся до 2026 года, сообщили в аэрокосмическом комитете казахстанского министерства оборонной промышленности (Казкосмос).
Запуски ракет «Протон» с космодрома «Байконур» продлятся до 2026 года, сообщили в аэрокосмическом комитете казахстанского министерства оборонной промышленности (Казкосмос).
«Пуски
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