Известную путешествинницу из Красноярска Бабу Лену так крепко обняли в Туве, что сломали ребра

— Да это третий раз уже у меня с ребрами такая история выходит, — смеется неунывающая 90-летняя путешественница. — Первый раз — в Таиланде несколько лет назад, девушка, крупная такая, помогала мне спуститься с машины на землю и сжала сильно. Потом в Москве, когда я к Максиму Галкину ездила, тоже сжали меня. А в Туве как вышло: мы ездили на специальной машине туда, где президент наш отдыхает (места трудно проходимые), вот, значит, спускаться мне парень помогал, да, видать, силу не рассчитал — сжал сильно. Мне там сразу помощь предложили, но я сама отказалась. Заживет! Ведь возраст у меня — вот кости хрупкие стали. Теперь на творог налегаю (сама его варю) и на сыр, чтобы все быстрее заживало! Это мне уже в Красноярске врач сказал делать.