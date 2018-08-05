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09:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Известную путешествинницу из Красноярска Бабу Лену так крепко обняли в Туве, что сломали ребра

Баба Лена отложила поездку в Новосибирск, теперь налегает на творог и сыр.

Источник: Комсомольская правда

Красноярская путешественница Баба Лена восстанавливает здоровье после поездки в Туву, где во время своего вояжа по местам отдыха президента, получила травму — перелом двух ребер. Впрочем, этот досадный инцидент боевой настрой Бабы Лены не убавил.

— Да это третий раз уже у меня с ребрами такая история выходит, — смеется неунывающая 90-летняя путешественница. — Первый раз — в Таиланде несколько лет назад, девушка, крупная такая, помогала мне спуститься с машины на землю и сжала сильно. Потом в Москве, когда я к Максиму Галкину ездила, тоже сжали меня. А в Туве как вышло: мы ездили на специальной машине туда, где президент наш отдыхает (места трудно проходимые), вот, значит, спускаться мне парень помогал, да, видать, силу не рассчитал — сжал сильно. Мне там сразу помощь предложили, но я сама отказалась. Заживет! Ведь возраст у меня — вот кости хрупкие стали. Теперь на творог налегаю (сама его варю) и на сыр, чтобы все быстрее заживало! Это мне уже в Красноярске врач сказал делать.

— А Тува-то понравилась вам?

— Ой, понравилась! Красиво очень! Природа богатая, Саяны такие красивые, что дух захватывает. Енисей наш чистый там. Люди очень добрые, отзывчивые, гостеприимные.

В планах у Бабы Лены теперь Новосибирск. А что? Здоровье немного подправит — и вперед!

— Теперь только в сентябре поеду. Я ведь в прошлом году и дома-то почти не бывала, все в разъездах — 6 поездок у меня было. В этом году тоже хочу еще попутешествовать.

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