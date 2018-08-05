Дожди с грозами и пожарная опасность. Какой будет погода 5 августа

Лишь на юге и юго-востоке ожидается погода без осадков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
В Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, а также днем Акмолинской и Кызылординской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15−20 метров в секунду, в Кызылординской и Мангыстауской областях с пыльной бурей, в Павлодарской области местами возможен град, в Карагандинской области ночью местами — туман.
В Западно-Казахстанской, Костанайской, днем Актюбинской областях местами ожидается гроза, в Костанайской области ночью и утром местами — туман.
В Жамбылской и Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду, в Павлодарской области ночью и утром местами — туман.
В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, местами в Жамбылской и Карагандинской областях ожидается сильная жара.
В Кызылординской, местами в Туркестанской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской и Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.