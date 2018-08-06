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17:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Вынужденная близость»: о чем думает мастер эпиляции, работая с вашей зоной бикини

От обсуждения работы различных органов тела до признаний в супружеской неверности — вот что происходит в тиши косметических салонов во время процедуры эпиляции.

Автор пожелала сохранить анонимность.

Эпиляция зоны бикини сильно отличается от эпиляции, скажем, ног. Приходится иметь дело с дряблой кожей, незаметными для глаза волосками и даже менструальными выделениями.

Но самое главное — человек, ложащийся на стол для восковой депиляции наиболее интимных частей тела, чувствует себя гораздо более уязвимым. Думаю, именно поэтому я стала для своих клиенток своего рода психологом.

Я совершаю манипуляции в их интимных зонах, пока они лежат полураздетыми. Все границы стерты. Это уже автоматическая, вынужденная близость. Они верят, что я не буду оценивать их физически и поэтому, думаю, веряют, что я не буду оценивать их и с моральной точки зрения.

Я многое узнаю о людях, когда делаю им эпиляцию. С большинством клиентов мы болтаем. Пока я нахожусь там, внизу, женщины рассказывают о своих романах. Они рассказывают о напряжении в отношениях с друзьями, о своих ужасных свекровях, мужьях, которые работают слишком много или, наоборот, слишком мало. Ко мне приходят клиентки, которые только что прошли через развод или узнали об измене партнера. Для многих из них эпиляция — это способ вернуть контроль над своим телом. Она помогает им снова начать думать о себе — впервые за долгое время.

Удивительно, но многие приходят на эпиляцию после того, как у них кто-то умер. Это позволяет вернуть контроль над телом и над жизнью, которая превратилась в хаос. Это физический эквивалент сортировки бумаг в ящиках стола.

В женской анатомии меня не удивить ничем. Но я никогда особенно не разглядываю интимные места. Я в большей степени фокусируюсь на жесткости волос, направлении их роста, на надоедливых одиноких волосках на внутренней поверхности половых губ. До остального мне дела нет — после того как женщина уходит, я уже не вспомню, как выглядела ее вульва. С тем же успехом я могла бы делать эпиляцию пальца на ноге. Виды и запахи женского тела перестают вызывать какие-либо чувства.

Клиентки очень боятся, что могут нечаянно описаться во время процедуры, но такого при мне еще не случалось. А вот с месячными приходят постоянно. Они просто вставляют тампон, а я держу под рукой салфетки. Но в таких случаях нужно уделять повышенное внимание гигиене. Я надеваю перчатки и постоянно меняю шпатели. Получается не очень экономно, зато клиентки потом возвращаются.

В то же время людям случается пускать газы, лежа на столе. Однажды я перевернула клиентку на живот, отвела в сторону ее ягодицу, и она очень громко пукнула. Она тогда лишь хихикнула, и мы вместе посмеялись. Но всех эта тема очень беспокоит. Я вижу, как люди изо всех сил сдерживаются, чтобы этого не произошло. Но это противоестественно! Если уж дело идет к этому, то это должно случиться.

Многим моим клиентам от 28 до 32, также приходит много женщин в возрасте 40−45. Молодые предпочитают голливудскую эпиляцию (полное удаление волос). Те, кто постарше, чаще выбирают стандартное или глубокое бикини.

Женщины, у которых нет постоянного партнера, приходят строго по расписанию и к волосам безжалостны. Те, кто в отношениях, появляются реже и частенько говорят, что пришли, потому что партнер ноет из-за волос; это меня немного огорчает. Делать эпиляцию нужно тогда, когда этого хотите вы, а не ваш партнер. Есть еще фанатки фитнеса, которые состоят в беговых клубах и пьют фреши. Они приходят по графику и всегда очень аккуратны. Те, кто много занимаются спортом, в большинстве случаев ходят и на эпиляцию.

У всех сейчас много дел, поэтому мне приходится работать быстро. Однажды моя клиентка разговаривала по видеосвязи прямо во время сеанса. Мы установили стол так, что она выглядела спокойно и по-деловому, пока я делала эпиляцию.

Перед свадебным сезоном клиентов особенно много. Эпиляцию зоны бикини теперь делают так же часто, как маникюр. Из-за шоу вроде «Острова любви» люди чаще говорят о сексе и о своих телах, так что демонстрация интимных мест постороннему человеку уже не требует былого хладнокровия.

Работа определенно сказалась на моей личной жизни, и из-за того что я целыми днями выслушиваю рассказы о чужих проблемах, друзья тоже стали воспринимать меня как жилетку, в которую удобно поплакать. Мне приходится напоминать себе, что не всем можно помочь. Велик риск не спать ночами, переживая из-за проблем своих клиенток, поэтому я запрещаю себе такое. Я не могу взваливать на себя все их горести, это было бы невыносимо.

Мне пришлось отрастить толстую кожу, но я бы ни за что не сменила работу. Мне нравится, что клиентки, покидая салон, чувствуют себя легче во многих смыслах.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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