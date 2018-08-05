Цена маленьких слабостей. Сколько можно сэкономить на вредных привычках

Источник: РИА Новости

Мелкие траты за год выливаются в круглые суммы, а финансовые потери за несколько лет могут исчисляться миллионами. Во что нам обходятся вредные привычки — в материале РИА Новости.

Деньги на дым

В 2017 году в России было продано 13,1 миллиарда пачек сигарет. По данным ВЦИОМ, сегодня в стране курит 34% населения, то есть около 50 миллионов человек. Легко подсчитать, что в среднем российский курильщик потребляет 262 пачки в год.

При средней цене за пачку в сто рублей за год набегает больше 26 тысяч. Те, кто предпочитает дорогие сигареты (150 рублей), лишаются почти 40 тысяч рублей — стоимость недельного тура на двоих в Турцию.

Расходы активных курильщиков, употребляющих по пачке сигарет в день, — 37 и 56 тысяч в год соответственно.

На самом деле еще больше. Потому что сигареты постоянно дорожают из-за повышения акцизов. Так, с 1 июля ставка акцизов на сигареты и папиросы выросла с 1562 до 1718 рублей за тысячу штук.

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Следующее повышение планируется с 1 января 2019 года — на десять процентов. В результате, по расчетам экспертов, сигареты низкого ценового сегмента подорожают еще на десять-двенадцать процентов, а сигареты премиального сегмента — на семь процентов.

С 1 июля 2019 года акцизы, скорее всего, опять повысят. Так что в следующем году скромному российскому курильщику придется потратить на вредную привычку уже около тридцати тысяч, а «продвинутому» — примерно 45 тысяч рублей.

Если правительство продолжит повышать акцизы нынешними темпами, через пять лет за курение надо будет выкладывать по 60−70 тысяч рублей в год.

Немножко расслабиться

По подсчетам аналитиков Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в 2017 году среднестатистический гражданин России выпил 50 литров пива, три с половиной литра вина, 6,7 литра водки и ликеро-водочных изделий, около 0,75 литра коньяка и четверть литра виски, рома, джина или абсента.

Пиво в магазине стоит около 60 рублей за бутылку пол-литра, водка среднего ценового сегмента — примерно 500 рублей за пол-литра, бутылка вина (0,7 литра) — около 600 рублей. Коньяк, виски, ром, джин и абсент в сумме можно оценить в тысячу рублей.

Значит, затраты среднестатистического россиянина на горячительные напитки составляют 16,4 тысячи рублей в год.

Это если покупать алкоголь только в розничных магазинах, а не в барах и ресторанах.

Во всем мире потребление крепкого алкоголя стремительно сокращается. И Россия не исключение. Поэтому интересно посмотреть, как обстоят дела с расходами у тех, кто не пьет «ничего крепче пива».

По оценкам международных аналитиков, потребление пива в России — 59 литров в год на человека (для сравнения, в Чехии, занимающей по этому показателю первое место, — 142 литра).

При средней цене около 100 рублей за литр средний россиянин тратит на пенный напиток около шести тысяч рублей в год.

Однако с точки зрения личных расходов эту сумму можно смело умножать на два, а то и на три. Потому что пиво, как правило, сопровождается легкими закусками в виде снеков.

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По данным агентства Euromonitor, за прошлый год объем продаж несладких снеков в России превысил 240 миллиардов рублей. Примерно половина этой суммы пришлась на картофельные чипсы, четверть — на соленые закуски (палочки, сушки, хлебные сухарики). Остальное — орехи, семечки, закуски из рыбы и морепродуктов и прочее.

Особенно быстро растет потребление сухариков — объемы продаж увеличиваются примерно на пять процентов в год. Этому способствует расширение домашнего потребления сухариков ради экономии на посещении кафе и кинотеатров. Но главное — сухарики заметно дешевле большинства снеков (таких как чипсы, морские снеки, орехи, сухофрукты), что для многих решающий фактор.

Здоровый перекус

Главные компоненты самых популярных снеков (чипсов, сухариков, крекеров, палочек и тому подобного) — углеводы, жиры, соль и ароматизаторы.

Между тем, как свидетельствуют результаты глобального исследования предпочтений потребителей в отношении продуктов питания, проведенного компанией Nielsen, 67% российских потребителей стараются следить за своим рационом, чтобы предотвратить такие болезни, как ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, гипертония и другие.

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Поэтому в последние годы активно развивается новая категория снеков для здорового питания: фруктово-ореховые смеси, батончики на основе злаков, орехов и переработанных сухофруктов, печенье со злаками и тому подобное.

В прошлом году расходы на подобные виды продуктов выросли на 38,9% — до 30,6 миллиарда рублей. Сумма сравнительно небольшая, однако следует учитывать, что средние показатели мало о чем говорят.

Потребители полезных снеков — это достаточно компактная категория населения. В основном жители мегаполисов с уровнем доходов выше среднего. И в их личных бюджетах расходы на здоровый перекус исчисляются сотнями рублей в неделю.

Сладкая жизнь

Здоровые снеки правильнее считать кондитерскими изделиями, однако они не могут полностью заменить традиционные сладости. А на различную «кондитерку» россияне тратят порядка 500 миллиардов рублей в год.

Больше всего — на печенье в упаковке (22% в натуральном и 12% в денежном выражении). Это следствие кризиса, вынудившего отказываться от дорогих продуктов в пользу бюджетных.

В кризисные годы увеличились продажи недорогой продукции с длительным сроком хранения (печенье, пряники, сушки, сдобные сухари), тогда как продажи изделий из шоколада, а также мучных кондитерских скоропортящихся изделий (тортов, пирожных) заметно упали.

Ситуация начала меняться только с 2016 года.

Сейчас опережающими темпами растут продажи развесных шоколадных конфет и шоколадных плиток. В среднем за прошлый год россияне купили по два с половиной килограмма шоколада на человека, однако жители Москвы и Санкт-Петербурга съели вдвое больше — в среднем по 50 стограммовых плиток каждый.

Не могу без кофе

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Еще одна важная статья расходов обитателей мегаполисов — кофе. Примечательно, что этот напиток в стране уже популярнее чая: на рынке горячих напитков кофе занимает 52,9% в натуральном и 59,1% в денежном выражении.

В целом по России предпочтение отдают растворимому кофе — 38,7% в натуральном и 48,5% в денежном выражении. Однако в городах-миллионниках его быстро вытесняет натуральный (молотый и в зернах) благодаря все большему распространению домашних и офисных кофеварок.

Сейчас на Москву и Санкт-Петербург приходится около 25% продаж растворимого кофе и половина — кофейных зерен и молотого кофе. В частности, 96% москвичей пьют кофе дома, 54% — на работе, 20% — в кофейнях. Восемь процентов столичных жителей регулярно берут кофе на вынос.

Считаем деньги

Пора подвести итоги. Наш типичный житель мегаполиса выкуривает полпачки сигарет в день: утром, вечером и устраивает перекур каждый час в течение рабочего дня. Это 300 рублей в неделю. Каждый день он покупает стаканчик кофе «на вынос» в кофейне или две-три чашки из кофе-автомата. Еще 600 рублей в неделю.

Две бутылки пива и к ним две пачки чипсов на уик-энд (300 рублей). И плюс плитка шоколада в неделю, чисто для удовольствия (100 рублей).

Итого — 1300 рублей в неделю, 67 600 рублей в год.

Для сравнения: по данным Ассоциации туроператоров России, тур в Грецию на двоих на семь дней сейчас можно купить за 38 980 рублей.

То есть денег, потраченных за год на малополезные привычки, хватило бы на дополнительный полноценный отпуск за границей.