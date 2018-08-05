Александр Бахтин пришел в себя в больнице после комы

Источник: AP 2018

Глава Богучанского района Александр Бахтин пришел в себя после комы. Об этом рассказала его дочь Светлана в инстаграме.

«Папа постепенно приходит в себя, но весь этот ужас, который произошел с ним, не прошел даром! Он плохо слышит, у него упало зрение, голова болит постоянно», — сообщила девушка.

Бахтину стало лучше 4 августа.

Напомним, глава Богучанского района впал в кому. Врачи заподозрили у него инсульт, однако в дальнейшем выяснилось, что причиной комы стал септический шок. Чиновника из СИЗО перевели в краевую больницу. Врачи диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, гнойный менингит, отек головного мозга. Кроме того, уже несколько лет Александр Бахтин болен хроническим лимфолейкозом.