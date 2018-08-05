Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова не сдержала эмоций
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
10 звезд, которые зажглись на «Утренней звезде»
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Где Меган Маркл отметит свой 37-й день рождения
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание»
В России предложили наказать Индию за Су-57
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Принц Гарри посоветовал отцу снова жениться - СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Алсу показала, как выглядит ее мама (фото)
Бритни Спирс в желтом мини прогулялась у Букингемского дворц
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
09:39 (мск), источник: АиФ Красноярск

Александр Бахтин пришел в себя в больнице после комы

Врачи диагностировали у чиновника септический шок.

Источник: AP 2018

Глава Богучанского района Александр Бахтин пришел в себя после комы. Об этом рассказала его дочь Светлана в инстаграме.

«Папа постепенно приходит в себя, но весь этот ужас, который произошел с ним, не прошел даром! Он плохо слышит, у него упало зрение, голова болит постоянно», — сообщила девушка.

Бахтину стало лучше 4 августа.

Напомним, глава Богучанского района впал в кому. Врачи заподозрили у него инсульт, однако в дальнейшем выяснилось, что причиной комы стал септический шок. Чиновника из СИЗО перевели в краевую больницу. Врачи диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, гнойный менингит, отек головного мозга. Кроме того, уже несколько лет Александр Бахтин болен хроническим лимфолейкозом.

Арестовали Александра Бахтина 9 мая. Его обвиняют в коррупции, получении крупной взятки и создании преступных схем. Всего в отношении него возбуждено 14 уголовных дел.

Все новости региона
Выжить в тайге. История спасения сибирячки, 6 дней прожившей в лесу без еды
Владимир Путин подписал закон о борьбе с самостроем
Как выглядит самый маленький в мире застроенный остров (фото)
Сукачев ответил Макаревичу: Мы за Крым триста лет воевали
Опубликовано видео покушения на президента Венесуэлы
Нетрезвый капитан из России посадил корабль на мель в Швеции
Петросян подал встречный иск к супруге
В Вологде «побег» малыша в подгузниках из детсада попал на видео
Спорт
Чемпион не забивает уже 363 минуты. Дерби с нулями Матч, который все ждали, закончился без голов
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь