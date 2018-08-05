Александр Бахтин пришел в себя в больнице после комы
Врачи диагностировали у чиновника септический шок.
Врачи диагностировали у чиновника септический шок.
Глава Богучанского района Александр Бахтин пришел в себя после комы. Об этом рассказала его дочь Светлана в инстаграме.
«Папа постепенно приходит в себя, но весь этот ужас, который произошел с ним, не прошел даром! Он плохо слышит, у него упало зрение, голова болит постоянно», — сообщила девушка.
Бахтину стало лучше 4 августа.
Напомним, глава Богучанского района впал в кому. Врачи заподозрили у него инсульт, однако в дальнейшем выяснилось, что причиной комы стал септический шок. Чиновника из СИЗО перевели в краевую больницу. Врачи диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, гнойный менингит, отек головного мозга. Кроме того, уже несколько лет Александр Бахтин болен хроническим лимфолейкозом.
Арестовали Александра Бахтина 9 мая. Его обвиняют в коррупции, получении крупной взятки и создании преступных схем. Всего в отношении него возбуждено 14 уголовных дел.