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09:05 (мск), источник: Podrobno.uz

ГУВД: купить тонировку можно будет не ранее чем через месяц, еще не готовы нормативные документы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел разъяснило, когда автовладельцы смогут официально за плату поставить тонировку, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Напомним, что правительство Узбекистана 18 июля подписало постановление «О мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами», которым одобрена эксплуатация легковых автотранспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами на платной основе с 1 августа текущего года.

«Это верно. Но читаем документ до конца. В пункте 4 постановления четко указано, что должен быть разработан и утвержден государственный стандарт тонировки стекол легковых автомобилей. На это МВД и Агентству “Узстандарт” отводится месячный срок. Также необходимо разработать и утвердить порядок выдачи, учета и прекращения действия разрешения на установку тонировки, а также внести в Кабинет Министров предложения (проект Закона) об усилении ответственности тех физических и юридических лиц, кто будет ездить с тонированными стеклами без разрешения», — отметили в ГУВД.

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Помимо этого, месячный срок отведен для того, чтобы был разработан и утвержден порядок взимания обязательного сбора за временный въезд и транзит по территории Узбекистана легковых автотранспортных средств с тонированными стеклами иностранных государств.

То есть, до того времени, как будет выработан механизм, регулирующий весь процесс — от получения разрешения на тонировку до применения мер ответственности за нарушение нормативных актов, регулирующих эксплуатацию легковых автомашин с тонированными стеклами, — тонировка стекол легкового автотранспорта будет считаться незаконной.

Конечно, кроме оговоренных в документе случаев, когда тонировка представляет собой полосу на верхней части лобового стекла шириной не более 14 см и в пределах светопропускания не ниже 30 процентов.

В связи с чем, к водителям легковых автотранспортных средств с затемненными стеклами будут применены меры административного характера в соответствии со статьей 126 (эксплуатация транспортных средств с зеркальными и нестандартными тонированными (затемненными) стеклами, а также с покрытиями, ограничивающими обзорность) Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. За первое полугодие 2018 года инспекторами ДПС было выявлено 1 078 фактов нарушений данной статьи КоАО.

Напомним, что ставка платежей за выдачу разрешения и установку тонировки составит:

 — девяносто минимальных размеров заработной платы — для физических лиц (16,5 миллиона сумов);.

 — сто двадцать минимальных размеров заработной платы — для юридических лиц (22,1 миллиона сумов);.

 — сто сорок минимальных размеров заработной платы — для юридических лиц иностранных государств (25,8 миллионов сумов).

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