Более 90 чиновников в Акмолинской области наказали за плохие автодороги
За ненадлежащее содержание автодорог акмолинские полицейские привлекли к административной ответственности более 90 должностных лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на
За ненадлежащее содержание автодорог акмолинские полицейские привлекли к административной ответственности более 90 должностных лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на
«Ежегодно проводятся комиссионные сезонные обследования автомобильных дорог и дорожных сооружений на них. Протяженность дорог в Акмолинской области составляет 18 924 километра, из которых 1 751 километр относится к дорогам республиканского значения. По результатам летнего обследования дорог республиканского значения было выявлено, что 3 499 из них имеют дефекты проезжей части», — проинформировали в ДВД.
Для недопущения ДТП по дорожным условиям территориальными подразделениями ДВД Акмолинской области совместно с