Более 90 чиновников в Акмолинской области наказали за плохие автодороги

«Ежегодно проводятся комиссионные сезонные обследования автомобильных дорог и дорожных сооружений на них. Протяженность дорог в Акмолинской области составляет 18 924 километра, из которых 1 751 километр относится к дорогам республиканского значения. По результатам летнего обследования дорог республиканского значения было выявлено, что 3 499 из них имеют дефекты проезжей части», — проинформировали в ДВД.



Для недопущения ДТП по дорожным условиям территориальными подразделениями ДВД Акмолинской области совместно с дорожно-коммунальными службами было проведено 1 165 обследований, в адрес дорожных и коммунальных служб направлено 1 165 предписаний для устранения недостатков, в том числе по устранению «узких, опасных» мест. За ненадлежащее содержание автодорог к административной ответственности привлечено более 90 должностных лиц.