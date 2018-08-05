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09:07 (мск), источник: Newtimes.kz

Более 90 чиновников в Акмолинской области наказали за плохие автодороги

За ненадлежащее содержание автодорог акмолинские полицейские привлекли к административной ответственности более 90 должностных лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Источник: Newtimes.kz

«Ежегодно проводятся комиссионные сезонные обследования автомобильных дорог и дорожных сооружений на них. Протяженность дорог в Акмолинской области составляет 18 924 километра, из которых 1 751 километр относится к дорогам республиканского значения. По результатам летнего обследования дорог республиканского значения было выявлено, что 3 499 из них имеют дефекты проезжей части», — проинформировали в ДВД.

Для недопущения ДТП по дорожным условиям территориальными подразделениями ДВД Акмолинской области совместно с дорожно-коммунальными службами было проведено 1 165 обследований, в адрес дорожных и коммунальных служб направлено 1 165 предписаний для устранения недостатков, в том числе по устранению «узких, опасных» мест. За ненадлежащее содержание автодорог к административной ответственности привлечено более 90 должностных лиц.

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