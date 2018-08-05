Сайты КНБ и еще 15 госструктур были недоступны полдня

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 авг — Sputnik. Доступ к 16 сайтам государственных структур Казахстана был восстановлен спустя 12 часов после начала профилактических работ.

О плановых работах на порталах сообщило АО «Национальные информационные технологии». Использования сайтов было ограничено с девяти вечера субботы, 4 августа, до девяти утра 5 августа.

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Технические работы велись на порталах Национального удостоверяющего центра Казахстана, «Электронного правительства», «Открытого правительства», «Е-лицензирования», платежном шлюзе «Электронного правительства», сайте Единой нотариальной информационной системы, министерства информации и коммуникаций, министерства по инвестициям и развитию, сайте Единой информационной системы обязательного технического осмотра, министерства здравоохранения, Комитета национальной безопасности, министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, сайте Конституционного совета, министерства национальной экономики и сайте Верховного суда Казахстана.

Сейчас доступ ко всем порталам восстановлен.

Ранее министерство оборонной и аэрокосмической промышленности выявило 288 небезопасных казахстанских сайтов, которые распространяли вредоносные программы и путем обмана получали пользовательскую информацию.

В мае больше 300 казахстанских сайтов за одни сутки подверглись атакам хакеров. Не менее четырех из них относились к государственным.