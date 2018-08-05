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09:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцев в середине августа ожидает постепенное потепление

Температура воздуха поднимется до +25 °С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2018

Август в Красноярске прогнозируют умеренно тёплым. Информацию о погоде на ближайшие дни можно найти на портале УГМС.

5 августа в Красноярске с утра 27 °C. К концу дня возможны ветер и дождь. В понедельник, 6 августа, ночью ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 8−10 °С, в светлое время суток ожидается 18−20 °С. 7 августа будет до 20 °C, на следующий день — до 23 °C. В четверг, 9 августа, будет еще теплее — до +25 °С. Ночи также станут более теплыми — до +15 °С. В последний рабочий день ожидается +25 °С.

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