Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Визит к пенсионерке закончился мучительной смертью коллекторов
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Екатерина Стриженова показала подросшего внука
Американцам запретили курить в квартирах
Нюша с мужем отметили первую годовщину брака
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
В России предложили наказать Индию за Су-57
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
У СМИ есть 3 версии, куда пропал Порошенко
Хоккеист США на тракторе высмеял санкции против РФ
Меган Маркл провела день рождения на чужой свадьбе (фото)
Нюша с мужем отметили первую годовщину брака
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
16Лесные пожары в Греции
12:01 (мск), источник: РИА Новости

Более 30 тысяч человек приняли участие в ночном велопараде в Москве

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Более 30 тысяч велосипедистов приняли участие в четвертом ночном велопараде, который состоялся 4 августа на Суворовской площади в Москве, сообщила пресс-служба Дептранса города.

Источник: РИА Новости

«В субботу, 4 августа, в Москве прошёл четвёртый ночной велопарад. В позднем заезде приняли участие более 30 тысяч человек», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сбор участников начался в 22.00, а сам заезд стартовал в 23.00. Велосипедисты проехали дистанцию примерно в 20 километров с небольшой скоростью около 15 километров в час по центральным улицам до Болотной площади. «Велопарад — это не гонка, а мероприятие в поддержку велоинфраструктуры и безопасности на дорогах», — отмечается в сообщении.

Как сообщается, все велосипеды были оборудованы передним и задним фонарями. Участники велопарада приезжали как на обычных городских и горных велосипедах, так и на самодельных. Пассажиры могли провезти их бесплатно на всех направлениях пригородного транспорта с 23.00 3 августа до 23.00 5 августа.

Ночной велопарад в Москве побил рекорд посещаемости
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
 Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля
На Украине массово отметили 'неправильный' День ВДВ
Владимир Путин подписал закон о борьбе с самостроем
Сколько россияне тратят на вредные привычки
Заплати 4%. ФНС определилась с размером ставки для самозанятых
Макфол прокомментировал назначение Сигала на пост в МИД РФ
Поток туристов в Крым вырос более чем на четверть
Петросян подал встречный иск к супруге
Как выглядит самый маленький в мире застроенный остров (фото)
Спорт
Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в Атлантик-Сити
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь