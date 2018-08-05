Более 30 тысяч человек приняли участие в ночном велопараде в Москве
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Более 30 тысяч велосипедистов приняли участие в четвертом ночном велопараде, который состоялся 4 августа на Суворовской площади в Москве, сообщила
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Более 30 тысяч велосипедистов приняли участие в четвертом ночном велопараде, который состоялся 4 августа на Суворовской площади в Москве, сообщила
«В субботу, 4 августа, в Москве прошёл четвёртый ночной велопарад. В позднем заезде приняли участие более 30 тысяч человек», — говорится в сообщении.
По данным
Как сообщается, все велосипеды были оборудованы передним и задним фонарями. Участники велопарада приезжали как на обычных городских и горных велосипедах, так и на самодельных. Пассажиры могли провезти их бесплатно на всех направлениях пригородного транспорта с 23.00 3 августа до 23.00 5 августа.