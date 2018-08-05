Более 30 тысяч человек приняли участие в ночном велопараде в Москве

Источник: РИА Новости

«В субботу, 4 августа, в Москве прошёл четвёртый ночной велопарад. В позднем заезде приняли участие более 30 тысяч человек», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сбор участников начался в 22.00, а сам заезд стартовал в 23.00. Велосипедисты проехали дистанцию примерно в 20 километров с небольшой скоростью около 15 километров в час по центральным улицам до Болотной площади. «Велопарад — это не гонка, а мероприятие в поддержку велоинфраструктуры и безопасности на дорогах», — отмечается в сообщении.