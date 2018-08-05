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09:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

11-летний школьник без вести пропал в Кемерове

Мальчик пропал накануне в жилом районе Ягуновский.

Полиция Кемерова разыскивает без вести пропавшего 11-летнего Ивана Медведева.

Пресс-служба ГУ МВД России сообщает, что школьник ушёл из дома 4 августа около 16 часов и не вернулся. Он был одет в серую майку с короткии рукавом, серые шорты и сланцы чёрного цвета. О приметах мальчика сообщается, что он тёмноволосый, глаза карие, рост 120 см.

Полицейские просят всех, кто что-то знает о местонахождении ребёнка, сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-32−10−55 (дежурная часть отдела полиции «Ягуновский» УМВД России по г. Кемерово), 39−07−11, 39−07−12, 39−07−13 (дежурная часть УМВД России по г. Кемерово) или «02».

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