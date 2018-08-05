11-летний школьник без вести пропал в Кемерове

Пресс-служба ГУ МВД России сообщает, что школьник ушёл из дома 4 августа около 16 часов и не вернулся. Он был одет в серую майку с короткии рукавом, серые шорты и сланцы чёрного цвета. О приметах мальчика сообщается, что он тёмноволосый, глаза карие, рост 120 см.