11-летний школьник без вести пропал в Кемерове

Полиция Кемерова разыскивает без вести пропавшего 11-летнего Ивана Медведева.
Пресс-служба ГУ МВД России сообщает, что школьник ушёл из дома 4 августа около 16 часов и не вернулся. Он был одет в серую майку с короткии рукавом, серые шорты и сланцы чёрного цвета. О приметах мальчика сообщается, что он тёмноволосый, глаза карие, рост 120 см.
Полицейские просят всех, кто что-то знает о местонахождении ребёнка, сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-32−10−55 (дежурная часть отдела полиции «Ягуновский» УМВД России по г. Кемерово), 39−07−11, 39−07−12, 39−07−13 (дежурная часть УМВД России по г. Кемерово) или «02».