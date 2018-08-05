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11:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

Первые паломники из Татарстана отправились в хадж

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Александр Елисеев). Первая группа паломников из Татарстана вылетела в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж. В аэропорту проводил их муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Источник: ИА Татар-информ

В этом году для России определили квоту в 20,5 тыс. Из Татарстана в хадж отправятся 1800 мусульман. В прошлом году эта цифра составляла 1700. Группы паломников будут вылетать из аэропорта «Казань» каждый день вплоть до 15 августа.

«Я очень рад, что иду в хадж. Для меня это большая ответственность. Я хочу все сделать правильно», — поделился паломник Раиль.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат прибыл в аэропорт ночью. Обращаясь к мусульманам, он отметил, что хадж должен быть исполнен по всем правилам, и что это делается каждым человеком для себя, а не для кого-то.

«В процессе подготовки все проходили курсы, уроки, и, конечно, с каждой группой едет руководитель, который будет все рассказывать, объяснять. В других странах удивляются и говорят, что совершить хадж по всем правилам — невозможно. Однако именно наши паломники все делают по правилам», — поделился Камиль хазрат.

В этом году Управление Роспотребнадзора по РТ предупредило хаджиев об инфекциях, с которыми они могут столкнуться в Саудовской Аравии и порекомендовало верующим чаще мыть руки с мылом, не контактировать с верблюдами и не пить сырое верблюжье молоко, кроме того, в местах с массовым скоплением людей использовать марлевые повязки.

«Все паломники сделали прививки и имеют соответствующие справки. Кроме того, с ними едут медики Татарстана», — подчеркнул Камиль хазрат.

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