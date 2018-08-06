На сколько лет вы себя чувствуете? От этого зависит ваше будущее

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Большинство из нас ощущает себя либо более молодым, либо более старым по сравнению с тем, сколько нам лет на самом деле. Этот «субъективный возраст» сильно влияет на физическое и психическое здоровье. Из результатов последних исследований ученые делают вывод: то, на сколько лет вы себя чувствуете, гораздо важнее вашего реального возраста. Почему?

Представьте на миг, что у вас нет свидетельства о рождении и ваш возраст определяется только тем, на сколько лет вы себя чувствуете. Сколько бы вы себе дали?

Как и ваш рост, и размер обуви, количество лет, которое прошло с момента вашего рождения — неоспоримый факт. Но факт также и то, что все мы стареем по-разному, и многие люди чувствуют себя старше или младше реального возраста.

Ученые последнее время проявляют все больший интерес к этой особенности. Они обнаружили, что наш субъективный возраст может быть ключевым для понимания причин того, почему некоторые с возрастом только расцветают, в то время как другие увядают на глазах.

То, насколько младше своего возраста ощущают себя пожилые люди, может определять, какие именно решения принимает человек — и повседневные, и жизненно важные. Брайан Носек Ученый из Вирджинского университета

Различные исследования показали даже, что ваш субъективный возраст может служить предиктором важных изменений в здоровье, в том числе и вероятности смерти.

Получается, что слова «вам столько, на сколько вы себя ощущаете» можно толковать в самом прямом смысле.

Теперь ученые, заинтригованные такими результатами, пытаются отобрать из разных биологических, психологических и социальных факторов те, которые формируют индивидуальный опыт старения, чтобы затем понять, как это может помочь нам жить дольше и здоровее.

Новое понимание процесса старения пришло далеко не сразу и потребовало десятилетий исследований. Самые первые работы на эту тему стали появляться в 1970-х.

Но нынче первоначальный ручеек интереса превратился в настоящий поток. За последние 10 лет во множестве новых исследований ученые пытаются понять, к каким психологическим и физиологическим последствиям может вести это несоответствие в ощущении себя и реальном возрасте.

Одно из самых любопытных направлений — исследование того, как наш субъективный возраст влияет на наш характер.

Сейчас общепризнано, что с возрастом характер человека смягчается, мы становимся менее экстравертными и меньше открыты новому опыту. Такие перемены в характере не так заметны у тех, кто молод душой, и явно выражены у тех, кто субъективно чувствует себя старше, чем в реальности.

Интересно, однако, то, что люди, которые субъективно моложе, помимо всего прочего становятся менее невротичными и более сознательными — то есть они все равно приобретают те качества, которые приходят с жизненным опытом, но при этом не утрачивают энергии и живости юного возраста.

Так что более низкий субъективный возраст отнюдь не замораживает нас в состоянии незрелости.

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Ощущение себя моложе своего возраста, судя по всему, означает и меньший риск депрессий, и более здоровую психику по мере того, как мы стареем.

Прибавьте к этому лучшее состояние здоровья, снижение риска старческого слабоумия и тех болезней, которые приводят пожилых людей на больничную койку.

Янник Стефан из Университета Монпелье изучил данные трех многолетних исследований, в которых отслеживалась жизнь более чем 17 тысяч участников среднего и пожилого возраста.

Большинство чувствовало себя примерно на восемь лет младше своего возраста. Но некоторые ощущали себя стариками, и последствия этого были очень серьезными.

Ощущение себя на 8−13 лет старше приводило к повышению риска смерти на 18−25% в течение периода исследования, а также к большему количеству болезней, даже если учитывать остальные демографические факторы — образование, расу или семейное положение.

Есть много причин того, почему субъективный возраст так влияет на наше состояние здоровья. Все это может быть результатом совокупных перемен в характере. Скажем, те из нас, кто ощущает себя моложе, и в старости продолжают получать удовольствие от путешествий или новых хобби.

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«Исследования показали, например, что субъективный возраст помогает спрогнозировать, какой будет физическая активность данного человека», — говорит Стефан.

Но механизм, связывающий физическое и психическое здоровье с субъективным возрастом, почти наверняка действует в обоих направлениях.

Если у вас депрессия, если вы чувствуете себя физически слабым, часто все забываете, то вероятнее всего вы ощущаете себя старым.

Это может показаться порочным кругом: психологические и физиологические факторы добавляют нам годы субъективного возраста и ухудшают здоровье, что в свою очередь заставляет нас субъективно чувствовать себя еще старше и еще уязвимее.

Анализ Стефана, который будет опубликован в журнале Psychosomatic Medicine («Психосоматическая медицина»), — на сегодняшний день самое крупное исследование того, как субъективный возраст влияет на показатели смертности. Его результаты настолько серьезны, что к ним следует внимательно присмотреться.

Только подумайте: ваш субъективный возраст может предсказать ваше состояние здоровья куда лучше, чем дата в свидетельстве о рождении.

Имея это в виду, многие ученые пытаются выделить социальные и психологические факторы, которые влияют на этот сложный процесс.

Когда именно мы начинаем понимать, что у нашего мозга и нашего тела разный возраст? И почему это происходит?

Брайан Носек из Вирджинского университета, работая вместе в коллегой Николь Линднер, исследовал, как расхождение в реальном и субъективном возрасте развивается на протяжении жизни.

Как и можно было предположить, большинство детей и подростков ощущают себя старше, чем они есть на самом деле. Однако это меняется примерно в возрасте 25 лет, когда самоощущение возраста падает ниже реального.

Источник: Frank Chopin/CC0

К 30 годам примерно 70% людей чувствуют себя моложе, чем на самом деле. И с течением времени это несоответствие только растет.

Как пишут в своем исследовании Носек и Линднер, «субъективное старение, судя по всему, происходит по марсианскому времени, где одно земное десятилетие равно 5,3 марсианских лет».

Линднер и Носек также измерили «желаемый возраст» участников исследования: оказалось, что в этом случае тоже действовало марсианское время.

По мнению Носека, это «подкрепляет идею о том, что с течением времени мы склонны давать себе все меньше лет».

Пиков изменения отношения к своему возрасту на протяжении жизни несколько. Как мы уже говорили, 60% двадцатилетних хотят быть старше. Но к 26-ти уже 70% предпочитают быть моложе, и с этого момента большинство из нас надевает розовые очки в том, что касается своих лет.

Некоторые психологи предполагают, что более низкий субъективный возраст — это своего рода самозащита. Таким образом мы защищаем себя от негативных стереотипов, связанных со старением.

В частности, это показывают результаты исследования Анны Корнадт из Билефельдского университета (Германия).

Корнадт предположила, что субъективный возраст — это многоликая штука: на работе, к примеру, вы ощущаете себя на одно количество лет, а с друзьями — на другое.

Она попросила участников исследования ответить, старше или моложе они себя чувствуют в разных сферах жизни.

Она обнаружила, что на работе, в финансовых вопросах и вопросах здоровья люди занижают свой возраст. И это естественно — ведь именно в этих сферах старость имеет негативные коннотации.

Корнадт также выяснила, что люди с более низким субъективным возрастом были склонны видеть свое будущее в более позитивном свете.

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Эта своеобразная психологическая самооборона защищает нас от свойственных части общества негативных взглядов на старость и стариков, придает оптимизма. Кроме того, она объясняет, откуда берутся преимущества, которые дает нашему здоровью ощущение себя молодым душой.

Впрочем, несмотря на то, что упомянутые исследования раскрыли нам глаза на некоторые аспекты нашего восприятия собственного возраста, ученые только начинают подступаться ко всем возможным вариантам применения этого знания — в частности, для улучшения здоровья людей.

Например, в одной из немногих существующих работ на эту тему пожилые участники исследования показывали лучшие результаты в физической подготовке, если их регулярно хвалили.

Поскольку знание субъективного возраста помогает спрогнозировать будущее состояние здоровья, Янник Стефан считает, что врачи обязательно должны интересоваться у пациентов, на сколько лет те себя ощущают, и уже исходя из этого, намечать план лечения.

В общем, всегда стоит помнить: сколько бы вам ни было лет, ограничения, накладываемые возрастом, вполне возможно, диктуются вашими представлениями о себе.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future