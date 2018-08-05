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11:37 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане составят список рекомендуемых для свадеб песен

Всем желающим предлагают принять участие в формировании перечня.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Государственное учреждение «Узбекконцерт» намерено составить список песен, рекомендуемых для свадеб.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении указывается, что все желающие могут подключиться к составлению перечня, прислав те песни, которые, по их мнению, будут уместны для торжества.

«Узбекконцерт» просит направлять предложения на свой адрес или звонить по телефону.

Напомним, ранее «Узбекконцерт» сформировал список артистов, которых рекомендуется приглашать на свадьбы и прочие торжества. Для каждого артиста указана стоимость выступления.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринимает меры по ограничению размаха свадебных торжеств в республике. Он обратил внимание правительства и руководителей регионов на то, что пышные свадьбы разоряют семьи. В связи с этим в республике регулярно проводятся показательные «скромные» свадьбы, с которых молодым людям следует брать пример.

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