В Узбекистане составят список рекомендуемых для свадеб песен

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Государственное учреждение «Узбекконцерт» намерено составить список песен, рекомендуемых для свадеб.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении указывается, что все желающие могут подключиться к составлению перечня, прислав те песни, которые, по их мнению, будут уместны для торжества.

«Узбекконцерт» просит направлять предложения на свой адрес или звонить по телефону.

Напомним, ранее «Узбекконцерт» сформировал список артистов, которых рекомендуется приглашать на свадьбы и прочие торжества. Для каждого артиста указана стоимость выступления.