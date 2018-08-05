Жарко: к 1 сентября нужно создать здоровьесберегающие условия для учащихся
Во время совещания в правительстве было поручено своевременно завершить ремонт в учреждениях образования.
Во время совещания в правительстве было поручено своевременно завершить ремонт в учреждениях образования.
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Заместитель
В республике в новом учебном году будут функционировать около 8 тысяч учреждений образования. Обучаться в них будут около двух миллионов учащихся, воспитанников и студентов. Как ранее стало известно, учреждения общего среднего образования примут более 100 тысяч первоклассников.
На совещании Василий Жарко отметил, что работа по подготовке учреждений образования должна быть завершена своевременно.
«К 1 сентября в каждом учреждении образования должны быть созданы безопасные, комфортные и здоровьесберегающие условия для обучения и воспитания учащихся», — цитирует Жарко
Также во время совещания уделили внимание вопросам организации питания, обеспечению безопасности учащихся, доступности и разнообразию одежды для школьников.
Руководителям госорганов, которые являются учредителями учреждений, поручено закончить в них ремонты, приобрести необходимое современное оборудование и инвентарь, модернизировать пищеблоки. На совещании также обратили внимание на подготовку общежитий к учебному году.