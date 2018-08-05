Жарко: к 1 сентября нужно создать здоровьесберегающие условия для учащихся

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко провел совещание по вопросу о подготовке учреждений образования к началу 2018/2019 учебного года, сообщила пресс-служба Совмина.

В республике в новом учебном году будут функционировать около 8 тысяч учреждений образования. Обучаться в них будут около двух миллионов учащихся, воспитанников и студентов. Как ранее стало известно, учреждения общего среднего образования примут более 100 тысяч первоклассников.

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На совещании Василий Жарко отметил, что работа по подготовке учреждений образования должна быть завершена своевременно.

«К 1 сентября в каждом учреждении образования должны быть созданы безопасные, комфортные и здоровьесберегающие условия для обучения и воспитания учащихся», — цитирует Жарко пресс-служба Совмина.

Также во время совещания уделили внимание вопросам организации питания, обеспечению безопасности учащихся, доступности и разнообразию одежды для школьников.