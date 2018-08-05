Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась к Трампу насчет Путина
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
«Беременяшка жжет»: Регина Тодоренко станцевала брейк под свою песню
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
В чем первая леди Никарагуа провинилась перед жителями страны
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
«Киев даже рядом не стоял»: украинка о жизни в Ярославле
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
У СМИ есть 3 версии, куда пропал Порошенко
Хоккеист США на тракторе высмеял санкции против РФ
Алсу показала, как выглядит ее мама (фото)
Бритни Спирс в желтом мини прогулялась у Букингемского дворц
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
16Лесные пожары в Греции
11:44 (мск), источник: Sputnik.by

Жарко: к 1 сентября нужно создать здоровьесберегающие условия для учащихся

Во время совещания в правительстве было поручено своевременно завершить ремонт в учреждениях образования.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко провел совещание по вопросу о подготовке учреждений образования к началу 2018/2019 учебного года, сообщила пресс-служба Совмина.

В республике в новом учебном году будут функционировать около 8 тысяч учреждений образования. Обучаться в них будут около двух миллионов учащихся, воспитанников и студентов. Как ранее стало известно, учреждения общего среднего образования примут более 100 тысяч первоклассников.

Читайте также
Старшеклассники смогут проходить профподготовку в ссузах и вузах

На совещании Василий Жарко отметил, что работа по подготовке учреждений образования должна быть завершена своевременно.

«К 1 сентября в каждом учреждении образования должны быть созданы безопасные, комфортные и здоровьесберегающие условия для обучения и воспитания учащихся», — цитирует Жарко пресс-служба Совмина.

Также во время совещания уделили внимание вопросам организации питания, обеспечению безопасности учащихся, доступности и разнообразию одежды для школьников.

Руководителям госорганов, которые являются учредителями учреждений, поручено закончить в них ремонты, приобрести необходимое современное оборудование и инвентарь, модернизировать пищеблоки. На совещании также обратили внимание на подготовку общежитий к учебному году.

Все новости региона
 Жара продолжается: в воскресенье в Беларуси до +30°С
Вода в жару и новые знаки: как ГАИ Витебска заботится о горожанах
Владимир Путин подписал закон о борьбе с самостроем
Россия вводит ответные пошлины на ряд товаров из США
Заплати 4%. ФНС определилась с размером ставки для самозанятых
Аналитики рассказали, как модернизировать сельское хозяйство
Сукачев ответил Макаревичу: Мы за Крым триста лет воевали
Макфол прокомментировал назначение Сигала на пост в МИД РФ
Как выглядит самый маленький в мире застроенный остров (фото)
Спорт
Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в Атлантик-Сити
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь