Жители Оргеева протестуют против действий PAS-DA и ЛДПМ

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Жители Оргеева вышли в воскресенье на протест против действий «Партии «Достоинство и правда» (DA), руководимой Андреем Нэстасе, «Партии «Действие и солидарность» (PAS) под руководством Майи Санду и Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ), которые пытаются блокировать проекты по развитию инфраструктуры в городе, инициируемые «Партией Шор».

Читайте также В Дрепкэуць местные жители заблокировали национальную трассу

Несколько сотен человек с транспарантами и метелками в руках протестовали у офиса ЛДПМ, где территориальные представители трех политформирований собрались на встречу.

Люди скандируют: «PAS и DA вон из Оргеева», «Руки прочь от Оргеева», «Долой из нашего города» и так далее. Манифестанты требуют, чтобы представители партий вышли к ним и объяснили свои действия. Однако представители PAS, DA и ЛДПМ никак не отреагировали. А генеральный секретарь DA Кирилл Моцпан прошел мимо, не попытавшись вступить в диалог с людьми.

«У PAS, DA и ЛДПМ нет ни одного проекта, только пустые заявления», — подчеркнул один из протестующих.

По словам собравшихся, то, чего достиг Оргеев в социальных проектах для своих жителей, не дает покоя лидерам партий PAS, DA и ЛДПМ.