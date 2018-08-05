Мелик-Гусейнов: перепады погоды чреваты стрессом и попытками суицидов

По прогнозам синоптиков, в дополнение к жаркой погоде, установившейся в Беларуси в первую неделю августа, в страну снова придут дожди и грозы, которые продолжатся до конца лета, хотя температура сохранится в среднем в пределах 27−30 градусов.
Перепады погоды традиционно вызывают ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, однако и всем остальным, более устойчивым к погодным капризам, также стоит внимательнее отнестись к собственному здоровью.
Любые климатические изменения, будь то похолодание, наступление жары или смена влажности, приводят к изменениям ментального характера, вслед за которыми возникают и соматические проявления, отметил в беседе на радио Sputnik директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов.
«Подобные исследования проводились, как влияют климат и внешняя среда на состояние человека, и действительно, при повышении, резком снижении температуры и других переменах погоды возникает больший процент суицидальных наклонностей или осложнений психического и соматического характера», — отметил Мелик-Гусейнов.
Головная боль, головокружение и другие некомфортные ощущения — такие симптомы хорошо знакомы метеозависимым людям. А суицидальные мысли возникают, если у человека уже есть определенные ментальные нарушения. В таких случаях погодные перемены могут спровоцировать стресс, и человек действительно может принять какое-то необдуманное решение, в том числе и связанное со своей жизнью, отметил собеседник Sputnik.