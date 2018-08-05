Узбекистанцы стали третьими в конкурсе «Дорожный патруль» на АрМИ

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. На подмосковном полигоне Ногинский завершились соревнования команд военных автомобильных инспекций России, Китая, Армении, Узбекистана и Ирана в конкурсе Армейских международных игр-2018 «Дорожный патруль».

Как сообщает пресс-центр Армейских международных игр, в заключительный день соревнований военные автоинспекторы приняли участие во внеконкурсных командных состязаниях по перетягиванию каната, игре в городки и исполнении военных песен.

В перетягивании каната сильнейшими стали военные инспекторы Военной автомобильной инспекции Вооруженных Сил Российской Федерации.

На втором месте — команда Исламской Республики Иран, а у команды Республики Узбекистан — третье место.

В игре в «Городки» российская команда также удержала лидерство, второе и третье места поделили также команды Ирана и Узбекистана, соответственно.

В конкурсе исполнителей военных песен, российская команда исполнила композицию «Идет солдат по городу», команда Узбекистана знаменитую песню «Катюша». В исполнении участников команды Ирана прозвучал «Гимн полиции», ну, а представители команд Армении и Китая исполнили музыкальные композиции на своем национальном языке.

Награждение победителей и призеров Международного этапа конкурса «Дорожный патруль» кубками, медалями и ценными подарками в отдельных номинациях будет проводиться в торжественной обстановке, на церемонии закрытия конкурса 5 августа.