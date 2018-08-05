Узбекистанцы стали третьими в конкурсе «Дорожный патруль» на АрМИ
Военнослужащие Узбекистана показали отличные результаты в состязаниях по перетягиванию каната, игре в городки и исполнении военных песен.
Военнослужащие Узбекистана показали отличные результаты в состязаниях по перетягиванию каната, игре в городки и исполнении военных песен.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. На подмосковном полигоне Ногинский завершились соревнования команд военных автомобильных инспекций России, Китая, Армении, Узбекистана и Ирана в конкурсе Армейских международных игр-2018 «Дорожный патруль».
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В перетягивании каната сильнейшими стали военные инспекторы Военной автомобильной инспекции Вооруженных Сил Российской Федерации.
На втором месте — команда Исламской Республики Иран, а у команды Республики Узбекистан — третье место.
В игре в «Городки» российская команда также удержала лидерство, второе и третье места поделили также команды Ирана и Узбекистана, соответственно.
В конкурсе исполнителей военных песен, российская команда исполнила композицию «Идет солдат по городу», команда Узбекистана знаменитую песню «Катюша». В исполнении участников команды Ирана прозвучал «Гимн полиции», ну, а представители команд Армении и Китая исполнили музыкальные композиции на своем национальном языке.
Награждение победителей и призеров Международного этапа конкурса «Дорожный патруль» кубками, медалями и ценными подарками в отдельных номинациях будет проводиться в торжественной обстановке, на церемонии закрытия конкурса 5 августа.
Кроме того, на церемонии закрытия конкурса гостям будет представлена зрелищная показательная программа военной автоинспекции, военной полиции и ГИБДД.