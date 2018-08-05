Андрей Травников: «Труд железнодорожников востребован во все времена»
Глава Новосибирской области Андрей Травников принял участие в чествовании работников
Глава Новосибирской области Андрей Травников принял участие в чествовании работников
«День железнодорожника — действительно всенародный праздник. Важность железной дороги для каждого жителя Новосибирской области трудно переоценить. Развитие железных дорог повлияло на развитие всей страны. День железнодорожника — первый профессиональный праздник, который был официально утвержден в России. Это лучшее подтверждение внимания и уважения государства к вашей профессии, к делу, которое вы совершаете»
5 августа Андрей Травников поздравил с профессиональным праздником работников железной дороги, представлявших свои подразделения на «Аллее предприятий» в Парке культуры и отдыха «Заельцовский». Сегодня ОАО «Российские железные дороги» — один из главных партнеров Новосибирской области, который не только обеспечивает стабильное развитие транспортной сети региона, но и вносит значительный вклад в его
23 декабря 2014 года между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», правительством Новосибирской области и мэрией Новосибирска подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2015−2019 годы. В документе расширено взаимодействие по традиционным направлениям, от вопросов обеспечения стабильной работы пассажирского и грузового железнодорожного транспорта, исполнения экономических и социальных обязательств в сферах трудовых взаимоотношений, медицины и образования до вопросов улучшения экологии.
Справка. День железнодорожника — первый профессиональный праздник нашей страны. Он был учрежден в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I (25 июня), начавшего строительство железных дорог в России. День железнодорожника впервые был установлен приказом министра путей сообщения Российской империи князя Михаила Хилкова от 28 июня (9 июля по новому стилю) 1896 года № 68. Новый праздничный день стал первым профессиональным праздником работников железнодорожного транспорта, не только в Российской империи, но и в Европе. В этот день центральные и местные железнодорожные учреждения не работали, а вечером организовывался ужин с концертом в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги. На крупных станциях и вокзалах устраивали благодарственные молебны. У здания Министерства путей сообщения собирались не только высшие чины железнодорожного ведомства, но и представители железнодорожных департаментов Министерства финансов и Государственного контроля, которые работали в тесном контакте с МПС. День железнодорожника регулярно отмечался вплоть до 25 июня 1917 года. После Октябрьской революции были отменены все царские праздники, в том числе и День железнодорожника.
Традиция празднования этого Дня возобновилась лишь в 1936 году. Согласно постановлению ЦИК СССР от 28 июля 1936 года за подписью председателя президиума ЦИК СССР Михаила Калинина, праздник решено было проводить ежегодно 30 июля. 29 июля 1936 года вышел экстренный выпуск газеты «Гудок», который начинался с постановления правительства СССР «О праздновании Дня железнодорожного транспорта Советского Союза». Этот день объявили всенародным праздником, первое его празднование было в кратчайшие сроки организовано по всей стране. Через несколько лет постановлением СНК СССР от 9 июля 1940 года было решено «перенести празднование Всесоюзного дня железнодорожника на ближайший выходной день (воскресенье) — 4 августа. В будущем установить празднование Всесоюзного дня железнодорожника в первый выходной день (воскресенье) августа месяца». С 80-х годов XX века профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта стал вновь именоваться Днем железнодорожника.