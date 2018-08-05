Андрей Травников: «Труд железнодорожников востребован во все времена»

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«День железнодорожника — действительно всенародный праздник. Важность железной дороги для каждого жителя Новосибирской области трудно переоценить. Развитие железных дорог повлияло на развитие всей страны. День железнодорожника — первый профессиональный праздник, который был официально утвержден в России. Это лучшее подтверждение внимания и уважения государства к вашей профессии, к делу, которое вы совершаете» Андрей Травников глава региона

5 августа Андрей Травников поздравил с профессиональным праздником работников железной дороги, представлявших свои подразделения на «Аллее предприятий» в Парке культуры и отдыха «Заельцовский». Сегодня ОАО «Российские железные дороги» — один из главных партнеров Новосибирской области, который не только обеспечивает стабильное развитие транспортной сети региона, но и вносит значительный вклад в его социально-экономический рост. Экономическое и социальное благополучие жителей Новосибирской области во многом обусловлено стабильной и надежной работой железной дороги. Ведь именно Западно-Сибирская железная дорога обеспечивает рабочие места для более 17 тысяч новосибирцев и жителей области и является важнейшей составляющей сибирского транспортного узла, который обеспечивает потребности экономики региона и служит одним из основных конкурентных преимуществ нашей области.

23 декабря 2014 года между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», правительством Новосибирской области и мэрией Новосибирска подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2015−2019 годы. В документе расширено взаимодействие по традиционным направлениям, от вопросов обеспечения стабильной работы пассажирского и грузового железнодорожного транспорта, исполнения экономических и социальных обязательств в сферах трудовых взаимоотношений, медицины и образования до вопросов улучшения экологии.

Справка. День железнодорожника — первый профессиональный праздник нашей страны. Он был учрежден в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I (25 июня), начавшего строительство железных дорог в России. День железнодорожника впервые был установлен приказом министра путей сообщения Российской империи князя Михаила Хилкова от 28 июня (9 июля по новому стилю) 1896 года № 68. Новый праздничный день стал первым профессиональным праздником работников железнодорожного транспорта, не только в Российской империи, но и в Европе. В этот день центральные и местные железнодорожные учреждения не работали, а вечером организовывался ужин с концертом в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги. На крупных станциях и вокзалах устраивали благодарственные молебны. У здания Министерства путей сообщения собирались не только высшие чины железнодорожного ведомства, но и представители железнодорожных департаментов Министерства финансов и Государственного контроля, которые работали в тесном контакте с МПС. День железнодорожника регулярно отмечался вплоть до 25 июня 1917 года. После Октябрьской революции были отменены все царские праздники, в том числе и День железнодорожника.