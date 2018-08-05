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15:08 (мск), источник: РИА Крым

На электробусе по полуострову: Крым закупит 100 новых машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. Власти Крыма закупят 100 электробусов, которые будут курсировать по маршрутам полуострова. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов, передают «Вести Крым».

«Будет 100 автобусов на электрической тяге. Каждый автобус стоит 18 миллионов рублей. Это отечественные разработки. Самое дорогое — это аккумуляторная батарея. В Новосибирске есть предприятие-производитель, которое работает над тем, чтобы сделать батареи компактнее и более энергоемкими, чтобы это требовало меньшего объема дозарядки», — сказал Аксенов.

Ранее глава Крыма сообщил, что ГУП РК «Крымтроллейбус» должно составить дорожную карту по введению в эксплуатацию этого вида транспорта до 15 июля.

Генеральный директор ГУП РК «Крымтроллейбус» Илья Прокопьев в свою очередь заявлял, что частичная замена троллейбусов электробусами позволит снизить расходы на замену контактной сети, которая практически полностью изношена.

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