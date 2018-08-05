На электробусе по полуострову: Крым закупит 100 новых машин

«Будет 100 автобусов на электрической тяге. Каждый автобус стоит 18 миллионов рублей. Это отечественные разработки. Самое дорогое — это аккумуляторная батарея. В Новосибирске есть предприятие-производитель, которое работает над тем, чтобы сделать батареи компактнее и более энергоемкими, чтобы это требовало меньшего объема дозарядки», — сказал Аксенов.