Четвертый день экзаменов: количество нарушителей уменьшается

Источник: UzReport.news

В четвертый день на экзаменационных испытаниях участвовало 56,949 абитуриентов по 80 направлениям в 15 вузах.

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1221 абитуриент по разным причинам не пришли на экзамены.

194 абитуриента были исключены с экзаменов:

— 107 на контрольно-пропускных пунктах за попытку пронести шпаргалки или мобильные телефоны;.

— 87 внутри зданий за попытку использования шпаргалок или попытку занять чужое место на экзамене.