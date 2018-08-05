Четвертый день экзаменов: количество нарушителей уменьшается
Заместитель
Заместитель
В четвертый день на экзаменационных испытаниях участвовало 56,949 абитуриентов по 80 направлениям в 15 вузах.
1221 абитуриент по разным причинам не пришли на экзамены.
194 абитуриента были исключены с экзаменов:
— 107 на
— 87 внутри зданий за попытку использования шпаргалок или попытку занять чужое место на экзамене.
Для установления надлежащего контроля за порядком и безопасностью на местах были привлечены 2396 наблюдателей из различных учебных заведений, 4963 сотрудника личного состава органов внутренних дел, 1206 средств связи, 694 металлодетектора, 289 средств транспорта.