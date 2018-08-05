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13:58 (мск), источник: UzReport.news

Четвертый день экзаменов: количество нарушителей уменьшается

Заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов поделился дайджестом четвертого дня на своей странице в Facebook.

Источник: UzReport.news

В четвертый день на экзаменационных испытаниях участвовало 56,949 абитуриентов по 80 направлениям в 15 вузах.

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1221 абитуриент по разным причинам не пришли на экзамены.

194 абитуриента были исключены с экзаменов:

— 107 на контрольно-пропускных пунктах за попытку пронести шпаргалки или мобильные телефоны;.

— 87 внутри зданий за попытку использования шпаргалок или попытку занять чужое место на экзамене.

Для установления надлежащего контроля за порядком и безопасностью на местах были привлечены 2396 наблюдателей из различных учебных заведений, 4963 сотрудника личного состава органов внутренних дел, 1206 средств связи, 694 металлодетектора, 289 средств транспорта.

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