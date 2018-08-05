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19:46 (мск), источник: Журнал OK!

Фото принца Гарри и Меган Маркл на свадьбе друзей вызвали разговоры о пополнении

На новых снимках принц Гарри и Меган Маркл, совсем недавно сами ставшие мужем и женой, улыбаются и выглядят очень счастливыми!

Принц Гарри и Меган Маркл стали гостями свадебной церемонии старых друзей королевской семьи — Чарли ван Страубензе и Дейзи Дженкс. Причем свадьба состоялась в день рождения самой Меган, 4 августа. Дело было в пригороде Лондона.

Сами недавно ставшие мужем и женой, Гарри и Меган прибыли на торжество держась за руки. Герцогиня Сассекская выбрала для важного мероприятия платье с плиссированной юбкой в стиле color block — в черном, розовом, оливковом и белом цветах.

Этот наряд бренда Club Monaco стоит 328 долларов, или 20 700 рублей. Свой образ Меган дополнила шляпкой Philip Treacy, лодочками Aquazzura и клатчем Kayu. Наряд, надо сказать, подвергся критике в сети: пользователи сочли его слишком мрачным для столь яркого повода.

Любопытно, что на некоторых фото герцогиня Сассекская выглядела так, словно она ждет ребенка, и комментаторы не преминули обратить на это внимание. Впрочем, многие уверены, что жена Гарри просто плотно пообедала или была запечатлена в неудачном ракурсе.

«С ее конституцией (квадратная талия) мы живот увидим недели за 3 до родов», «Это не живот, это бедро, естественное положение тела при ходьбе, правая нога вперед-правое бедро вперед, анатомия», — пишут они.

Надо помнить, что о каждой беременности герцогини Кембриджской, которая весной родила третьего ребенка, Кенсингтонский дворец всегда сообщал практически сразу, так что едва ли семья будет хранить в тайне беременность герцогини Сассекской.

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