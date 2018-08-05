Жара возвращается на Южный Урал

Источник: Reuters

В понедельник, 6 августа, в Челябинской области потеплеет до плюс 33 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение синоптиков.

Ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие дожди, местами умеренные, грозы, в отдельных территориях возможен град. Ночью столбики термометров покажут 12−17 градусов, днем — 23−28, на юге — 33 градуса. Отдельные порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.