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15:02 (мск), источник: dostup1.ru

Жара возвращается на Южный Урал

На юге области потеплеет до плюс 33 градусов.

Источник: Reuters

В понедельник, 6 августа, в Челябинской области потеплеет до плюс 33 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение синоптиков.

Ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие дожди, местами умеренные, грозы, в отдельных территориях возможен град. Ночью столбики термометров покажут 12−17 градусов, днем — 23−28, на юге — 33 градуса. Отдельные порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируется 14−16 градусов ночью и 26−28 — днем. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, гроза. Напомним, 6 августа объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется дождь, гроза и усиление ветра.

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