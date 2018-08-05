6 августа в РТ ожидаются грозы и туман

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). В понедельник на территории Республики Татарстан днем и ночью ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15−20 м/c, сообщает Гидрометцентр РТ.

Также на территории региона, а также в Казани ночью и утром ожидается туман. В столице республики днем пройдет гроза.