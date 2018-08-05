Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коллекторы поплатились жизнью за визит к пожилой россиянке
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
«Беременяшка жжет»: Регина Тодоренко станцевала брейк под свою песню
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Ани Лорак сняла обручальное кольцо после новости об измене мужа
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание»
В России предложили наказать Индию за Су-57
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина выложила фото в купальнике
У СМИ есть 3 версии, куда пропал Порошенко
В чем первая леди Никарагуа провинилась перед жителями страны
Ани Лорак сняла обручальное кольцо после новости об измене мужа
Ани Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа-турка
Жена убитого Хачатуряна: Не выходила из дома 5 лет
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16:48 (мск), источник: Sputnik.by

Марадона прокомментировал покушение на Мадуро

Известный футболист назвал произошедшее в Каркасе покушением на народ Венесуэлы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Председатель правления брестского «Динамо», легендарный футболист Диего Марадона на своей странице в Instagram выразил слова поддержки в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на которого в субботу было совершено покушение.

Читайте также
Президента Венесуэлы пытались убить взрывающимися дронами

В Каракасе в ходе выступления президента на публичном мероприятии, его атаковали два дрона, начиненных взрывчаткой. Глава государства не пострадал.

«Покушение на Николаса Мадуро — это покушение на народ! Венесуэла не сдается. Силы тебе, дорогой друг!» — написал в Instagram Марадона.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мае Марадона подписал трехлетнее соглашение и занял должность председателя правления «Динамо» (Брест). В июле он впервые прилетел в Брест и посетил матч высшей лиги чемпионата Беларуси.

Все новости региона
 Видеофакт: Мадуро во время покушения прикрыли кевларом, телами и зонтом
Вера Лапко проиграла Ребекке Марино на старте турнира в Монреале
Макфол прокомментировал назначение Сигала на пост в МИД РФ
Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии
Госдеп велел российскому дипломату объясниться за свою страну
Строители взорвали огромный комбинат в Иванове
В Испании задержали «номера три» в иерархии «русской мафии»
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
В Германии стала задыхаться рыба
Спорт
Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в Атлантик-Сити
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь