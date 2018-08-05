Марадона прокомментировал покушение на Мадуро
Известный футболист назвал произошедшее в Каркасе покушением на народ Венесуэлы.
Известный футболист назвал произошедшее в Каркасе покушением на народ Венесуэлы.
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Председатель правления брестского «Динамо», легендарный футболист Диего Марадона на своей странице в Instagram выразил слова поддержки в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на которого в субботу было совершено покушение.
В Каракасе в ходе выступления президента на публичном мероприятии, его атаковали два дрона, начиненных взрывчаткой. Глава государства не пострадал.
«Покушение на Николаса Мадуро — это покушение на народ! Венесуэла не сдается. Силы тебе, дорогой друг!» — написал в Instagram Марадона.
В мае Марадона подписал трехлетнее соглашение и занял должность председателя правления «Динамо» (Брест). В июле он впервые прилетел в Брест и посетил матч высшей лиги чемпионата Беларуси.