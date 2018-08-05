Электронные сигареты ведут к никотиновой зависимости, заявили в Минздраве

«У нас есть данные нашего центра профилактической медицины, которые говорят о том, что больше 80% тех, кто потребляет электронные сигареты, — это те, кто при помощи них не бросил курить», — сказал Салагай в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Опасным является то, что электронные сигареты сегодня являются источником вовлечения людей в никотиновую зависимость, добавил замминистра. «Внушительное количество людей начинают с электронных сигарет, а затем уже переходят или к двойному потреблению, или переходят на обычные табачные изделия», — уточнил Салагай.