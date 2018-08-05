В Ташкенте 80-летний пенсионер стал победителем соревнований по плаванию

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Ташкенте 80-летний пенсионер Виктор Иванов одержал победу на Открытом чемпионате по плаванию среди ветеранов спорта. Об этом сообщили дочери пловца.

Ранее СМИ рассказывали о самом старом в мире инструкторе по плаванию Леопольде Кухвалек из Берлина, который уже отметил сотый день рождения.