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14:48 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте 80-летний пенсионер стал победителем соревнований по плаванию

Мужчина проплыл брассом 50 метров за 54 секунды, побив собственный прошлогодний рекорд.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Ташкенте 80-летний пенсионер Виктор Иванов одержал победу на Открытом чемпионате по плаванию среди ветеранов спорта. Об этом сообщили дочери пловца.

Мужчина проплыл брассом 50 метров за 54 секунды, побив собственный прошлогодний рекорд.

Ранее СМИ рассказывали о самом старом в мире инструкторе по плаванию Леопольде Кухвалек из Берлина, который уже отметил сотый день рождения.

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