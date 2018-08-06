В центре Ростова-на-Дону ограничат движение
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города предупредил о грядущей корректировке транспортных потоков в центре
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города предупредил о грядущей корректировке транспортных потоков в центре
В частности, с понедельника, 6 августа, ограничат движение по переулку Газетном на пересечении с Суворова.
Причина — работы на теплотрассе, которые завершатся только к концу месяца. А вот с 6 августа и до конца нынешнего года
Напомним, ранее стало известно о предстоящем ограничении по улице Пановой. Предполагается, что ограничение введут на две недели с 23 августа по 10 сентября
Жителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству.