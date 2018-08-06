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12:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону ограничат движение

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города предупредил о грядущей корректировке транспортных потоков в центре Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В частности, с понедельника, 6 августа, ограничат движение по переулку Газетном на пересечении с Суворова.

Причина — работы на теплотрассе, которые завершатся только к концу месяца. А вот с 6 августа и до конца нынешнего года из-за строительства военного городка закроют движение по улице Филимоновская на участке от дома № 69 до проспекта Буденновский.

Напомним, ранее стало известно о предстоящем ограничении по улице Пановой. Предполагается, что ограничение введут на две недели с 23 августа по 10 сентября из-за производство работ по устройству и пуско-наладке внутриплощадочных сетей водоснабжения в новостройке. Корректировка касается пересечения улиц Образцовая — Пановой, сквозного движения по Пановой на участке от Образцовой до Активной.

Жителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству.

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