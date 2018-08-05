В Оргееве состоялась необычная акция против лидеров правой оппозиции

Источник: Noi.md

Главной целью активистов стало стремление не допустить закрытия социальных магазинов «Шор».

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Протестующие собрались у ворот оргеевского стадиона, после чего направились к центру города. Они кричали «Оргеев — наш», «PAS и DA — прочь из Оргеева», «Трусы» и прочие оскорбительные выражения в адрес лидеров оппозиционных партий Майи Санду и Андрея Нэстасе.

Зрелищности этой акции добавляло то, что ее участники были вооружены вениками. Когда протестующие увидели представителей партий PAS и DA, то крики усилились. Более того, они попытались избить их вениками.

Увидев это, сторонники Нэстасе и Санду заскочили внутрь небольшого продуктового магазина. Они стали что-то объяснять протестующим, но их слов из-за шума толпы не было слышно.