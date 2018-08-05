В Оргееве состоялась необычная акция против лидеров правой оппозиции
Сегодня, 5 августа, более тысячи сторонников партии «Шор» выразили свой протест инициативам партий «Действие и солидарность» (PAS), Платформа «Достоинство и правда» (DA) и
Сегодня, 5 августа, более тысячи сторонников партии «Шор» выразили свой протест инициативам партий «Действие и солидарность» (PAS), Платформа «Достоинство и правда» (DA) и
Главной целью активистов стало стремление не допустить закрытия социальных магазинов «Шор».
Протестующие собрались у ворот оргеевского стадиона, после чего направились к центру города. Они кричали «Оргеев — наш», «PAS и DA — прочь из Оргеева», «Трусы» и прочие оскорбительные выражения в адрес лидеров оппозиционных партий Майи Санду и Андрея Нэстасе.
Зрелищности этой акции добавляло то, что ее участники были вооружены вениками. Когда протестующие увидели представителей партий PAS и DA, то крики усилились. Более того, они попытались избить их вениками.
Увидев это, сторонники Нэстасе и Санду заскочили внутрь небольшого продуктового магазина. Они стали
Участники акции протеста назвали представителей партий PAS и DA предателями, они потребовали их выйти из магазина и «поговорить с народом». Вскоре у входа в магазин выстроился кордон полиции.