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19:54 (мск), источник: Noi.md

В Оргееве состоялась необычная акция против лидеров правой оппозиции

Сегодня, 5 августа, более тысячи сторонников партии «Шор» выразили свой протест инициативам партий «Действие и солидарность» (PAS), Платформа «Достоинство и правда» (DA) и Либерально-демократической партии «заблокировать инфраструктурные проекты в Оргееве».

Источник: Noi.md

Главной целью активистов стало стремление не допустить закрытия социальных магазинов «Шор».

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Протестующие собрались у ворот оргеевского стадиона, после чего направились к центру города. Они кричали «Оргеев — наш», «PAS и DA — прочь из Оргеева», «Трусы» и прочие оскорбительные выражения в адрес лидеров оппозиционных партий Майи Санду и Андрея Нэстасе.

Зрелищности этой акции добавляло то, что ее участники были вооружены вениками. Когда протестующие увидели представителей партий PAS и DA, то крики усилились. Более того, они попытались избить их вениками.

Увидев это, сторонники Нэстасе и Санду заскочили внутрь небольшого продуктового магазина. Они стали что-то объяснять протестующим, но их слов из-за шума толпы не было слышно.

Участники акции протеста назвали представителей партий PAS и DA предателями, они потребовали их выйти из магазина и «поговорить с народом». Вскоре у входа в магазин выстроился кордон полиции.

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