«Сукачев — наш!»: в Сети поддержали музыканта в споре с Макаревичем о Крыме

Источник: РИА Новости

Ранее Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что России в 2014 году следовало «купить Крым», чтобы не портить отношения с Киевом. Сукачев заочно возразил музыканту: он напомнил, что на полуострове всегда царили пророссийские настроения. «Крым — наш. Мы за него триста лет воевали», — заявил он.

«Настоящий мужик!», — поддержал Сукачева @Boyarin_Boroda.

«Молодец, Гарик! Правильные книжки в детстве читал!», — присоединились в комментариях.

«Молодец, к сожалению, немногие так открыто выражают свою позицию», — написал один из пользователей твиттера.

«Сукачев — наш!», — пошутил @MaksimYartsev.

Некоторые комментаторы также усомнились в компетенции Макаревича делать подобные заявления.

«Объяснил популярно, почему Крым российский», — выразил свое мнение пользователь фейсбука.

«Гарика за высказывание, с которым согласны большинство россиян, стали уважать даже те, кто не разделяет, не понимает его творчество», — резюмировал @larisabor2014.