«Сукачев — наш!»: в Сети поддержали музыканта в споре с Макаревичем о Крыме
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей поддержали позицию музыканта Гарика Сукачева по Крыму.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей поддержали позицию музыканта Гарика Сукачева по Крыму.
Ранее Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что России в 2014 году следовало «купить Крым», чтобы не портить отношения с Киевом. Сукачев заочно возразил музыканту: он напомнил, что на полуострове всегда царили пророссийские настроения. «Крым — наш. Мы за него триста лет воевали», — заявил он.
«Настоящий мужик!», — поддержал Сукачева @Boyarin_Boroda.
«Молодец, Гарик! Правильные книжки в детстве читал!», — присоединились в комментариях.
«Молодец, к сожалению, немногие так открыто выражают свою позицию», — написал один из пользователей твиттера.
«Сукачев — наш!», — пошутил @MaksimYartsev.
Некоторые комментаторы также усомнились в компетенции Макаревича делать подобные заявления.
«Объяснил популярно, почему Крым российский», — выразил свое мнение пользователь фейсбука.
«Гарика за высказывание, с которым согласны большинство россиян, стали уважать даже те, кто не разделяет, не понимает его творчество», — резюмировал @larisabor2014.
Крым стал российским регионом после референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. Тогда более 96 процентов избирателей Республики Крым поддержали идею вхождения в состав Российской Федерации. В Кремле неоднократно подчеркивали, что воссоединение Крыма с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».