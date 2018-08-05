В Ташкенте закрывают улицы Амира Темура и Осиё
Закрытие улиц для проезда транспорта связано с реконструкцией.
Закрытие улиц для проезда транспорта связано с реконструкцией.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В воскресенье, 5 августа, в Ташкенте в связи с работами по реконструкции закрываются следующие участки дорог:
— улица Амира Темура — от Малой кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до ул. Ниёзбек йули;.
— улица Осиё — от проспекта Шарафа Рашидова до ул Халкобод.
Об этом сообщила
Ранее стало известно о том, что в
Также открылся проезд на пересечении Ташкентской кольцевой автодороги и улицы Заргарлик.