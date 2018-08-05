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16:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Огромный комбинат взорвали в Иванове

В Иванове начали сносить комплекс зданий бывшего мукомольного комбината. Снос осуществляется с помощью промышленных взрывов, сообщает IvanovoNews.

Первый взрыв произвели в полдень в воскресенье, 5 августа, второй — чуть позже. На месте работают полицейские и сотрудники всех экстренных служб. Видео обоих взрывов, снятое с коптера, опубликовано на YouTube-канале издания.

Территорию освобождают под строительство жилого комплекса.


В Иванове взорвали элеватор

В марте этого года в Екатеринбурге была снесена почти 220-метровая недостроенная телебашня. Многие горожане протестовали против сноса, называя строение легендой города, однако власти все равно взорвали ее. На месте объекта планируют построить ледовый дворец для хоккейного клуба «Автомобилист».

В Иванове взорвали элеватор
Во время загрузки произошла ошибка.
15:42 (мск)© Ньюстюб
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