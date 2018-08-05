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17:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Стартовал прием заявок на республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend

Двенадцатый сезон конкурса Social Weekend начинает свою работу. Точнее уже сейчас можно подавать заявку со своей идеей, социальным проектом, который позволит сделать жизнь, общество лучше.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Доказательством такому смелому высказыванию являются проекты, которые прошли школу этого конкурса. О многих из них вы уже читали на страницах наших газет, видели их в действии — в жизни. Этот конкурс позволяет людям со всех регионов нашей страны развить свой социальный бизнес, проекты, задумки в самых разных областях. И, к слову, организаторы ожидают, что заявок из регионов в этом сезоне будет больше. Причем во всех сферах: культура, медицина, IT, экология, дети и родители, инфраструктура и других.

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Как стать участником? Нужно до 30 сентября подать заявку по ссылке www.socialweekend.by/application или же зайти на официальный сайт конкурса — socialweekend.by, где необходимо заполнить онлайн-форму. Кстати, там также можно ознакомиться с проектами, которые участвовали ранее в конкурсе. Уже после 30 сентября все поданные заявки — проекты, пройдут через этап народного голосования и экспертного отбора.

— Оргкомитет тщательно рассмотрит предложения по решению различных социальных проблем, а также идеи по совершенствованию мира. Заполнить форму могут как частные лица, так и организации, инициативные группы. Форма включает в себя основные характеристики будущего или уже действующего проекта. Среди них описание идеи, команды, бюджета и срока реализации, — сообщила команда Social Weekend.

Те проекты, что пройдут в ¼ финала, будут обучаться у менторов и экспертов проектному менеджменту, работе в команде, маркетингу, продвижению в соцсетях, а также другим навыкам необходимым для обеспечения устойчивости проекта. В полуфинал пройдет половина проектов — по результатам пройденного обучения. А дальше? Самые мотивированные, трудолюбивые команды получат место в финале и поддержку — информационную, финансовую, юридическую и другие. Заметим, что благодаря конкурсу, который проводится уже пять лет, многие проекты получили не только старт, но финансовую поддержку на сумму более чем 200 тысяч долларов. Чтобы сейчас не упустить свой шанс начать менять мир в лучшую сторону, заняться делом, которое принесет пользу вам и обществу, организатор конкурса, соучредитель местного социального фонда Добра Александр Скрабовский советует не откладывать на потом свою идею: На этапе приема заявок нам важно видеть, насколько глубоко человек разбирается в существующей проблеме, понимать его мотивацию заниматься ее решением. Готовьтесь заранее, поговорите с теми, кто как и вы заинтересован в проекте, а затем — дерзайте. Начните менять мир к лучшему, а Social Weekend поможет.

kasel@sb.by.

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