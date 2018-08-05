Экс-«динамовец» Милевский рассказал, кто стал причиной его ухода из Бреста

Источник: Ежедневник.by

О том, чем мог быть вызван развод в своем первом интервью после ухода из Бреста рассказал by.tribuna сам Артем Милевский. Его агент ищет новый вариант трудоустройства футболиста, а сам он поддерживает форму в минской Веснянке.

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— О теме ухода из клуба вы говорить не хотите, но хотя бы объясните, что из себя как тренер представляет Алексей Шпилевский.

— Тренер Шпилевский… Не хочу никого поливать и обзывать…

— Понимаете, в чем дело. В интернете пишут много об уходе Милевского, но практически никто достоверно не знает причину разрыва с Брестом, не знают правды…

— Правду знают все игроки футбольного клуба «Динамо». Все знают правду. Можно спросить у любого человека, и тебе скажут, какая ситуация была, что человек с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды. Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то. Но, честно говоря, Бог ему судья. Приходить в команду в 30 лет и творить такие вещи — это, считаю, просто непозволительно. Брать и убирать лидеров команды… При этом человек пришел из ниоткуда. Тренировал до этого в академии Лейпцига. И приходить, говорить, что он тренер, что что-то натренировал — это бестактность. А по отношению к людям — просто некрасиво.

— Вы ведь видели уровень его работы. Что можете сказать?

— Да какой у него уровень работы, если он тренировал только в академии Лейпцига? Что он может сказать? Он футбола в жизни не видел нормального.

— Радослава Латала нужно было оставлять в команде?

— Да, может, он не ожидал, что у нас будет такая сильная лига. Наверное, думал, что будем тут всех на одной ноге обыгрывать. Не знал уровня. А так он человек хороший, положительный, откровенный. За спиной никогда и ничего не делал. Как и его помощник Марцел Личка. Они — настоящие мужики, настоящие чехи.

— А сами ожидали его ухода?

— Да никто не ожидал. В Бресте завтра ты капитан, а послезавтра тебя уже нет в команде. У нас в Бресте возможно все. Ставят тренеров всяких из ниоткуда.

— Как я понял, вас задело то, что клуб не смог с вами нормально попрощаться даже на официальном сайте.

— Совершенно верно.

— Сильно обидело?

— Я не обижаюсь ни на кого. Просто должно быть уважение к работе, которую ты выполнил. Пришел в команду, когда «Динамо» шло двенадцатым, и в итоге заняла четвертое, выиграл Суперкубок и Кубок у БАТЭ. Ну, элементарное человеческое уважение ведь должно быть. А так туда-сюда — до свидания. И тебе ни спасибо, ни пожалуйста. Это просто кошмар.

— Такого никогда не было?

— Я не знаю, что с людьми происходит в этой жизни. Мне не нужны напутственные речи. Мне нужно было просто сказать: «Спасибо, Артем, за то, что сделал в клубе», а не так, как вышло.

— То, что Савицкий во время игры с «Атромитосом» покажет футболку с надписью «Морские котики»…

— Этого никто не знал. Это был сюрприз.

— Поступок мужика?