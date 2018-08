Как лингвист «граммар-наци» помогает вычислять преступников по ошибкам в речи

Словопреступление легко совершить, но его трудно сокрыть

Олссон является автором двух книг, в которых он подробно рассказывает о своем методе определения авторства текста — «Словопреступление: раскрытие преступлений с помощью криминалистической лингвистики» (Wordcrime: Solving Crime Through Forensic Linguistic) была опубликована в 2009 году, а в августе нынешнего года в Британии в свет выходит ее продолжение: «Подробнее о словопреступлении».

Отпечатки стиля

В течение столетия никто точно не знал авторства книги «Эксперт за карточным столом» (The Expert at the Card Table) — изданного в 1902 году в Чикаго пособия по карточным фокусам, считающегося незаменимым путеводителем по ловкости рук у фокусников и шулеров всех мастей.