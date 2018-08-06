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12:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как лингвист «граммар-наци» помогает вычислять преступников по ошибкам в речи

На счету у Джона Олссона не один десяток раскрытых убийств, политических и финансовых махинаций и случаев университетского плагиата. Все это он делает с помощью лингвистического анализа. В своей новой книге «Подробнее о словопреступлении» он делится подробностями своего метода.

Источник: BBC News Русская служба

Словопреступление легко совершить, но его трудно сокрыть

Во всяком случае, если ваш текст или cмска попали в руки к такому эксперту-криминалисту, как Джон Олссон, на счету которого не один десяток раскрытых убийств, политических и финансовых махинаций, случаев университетского плагиата и даже обвинений в геноциде.

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И все благодаря небольшим фрагментам текста, чаще всего даже не рукописного, а набранного на клавиатуре и посланного по электронной почте или мобильному приложению. Олссон анализирует не почерк, а индивидуальную стилистику письма, куда входит все: и выбор определенных слов, и построение фразы, и даже то, как человек расставляет знаки препинания и заглавные буквы.

Это неудивительно: при нынешнем обилии посылаемых текстовых сообщений и публикаций в соцсетях у каждого из нас так или иначе вырабатывается своя манера писать текстовое сообщение, которая порой не видна нам, но заметна такому специалисту, как Олссон.

Олссон является автором двух книг, в которых он подробно рассказывает о своем методе определения авторства текста — «Словопреступление: раскрытие преступлений с помощью криминалистической лингвистики» (Wordcrime: Solving Crime Through Forensic Linguistic) была опубликована в 2009 году, а в августе нынешнего года в Британии в свет выходит ее продолжение: «Подробнее о словопреступлении».

Обе книги пестрят примерами из его судебно-криминалистической практики.

Казалось бы, как отсутствие пробела после запятой может кому-то что-то доказать, а тем более, если речь идет об убийстве? Однако именно показания Олссона помогли распутать загадочное исчезновение 54-летней британки Дианы Ли, владелицы собственного бизнеса по обслуживанию фуршетов.

Следователи, занимавшиеся этим расследованием, были озадачены текстовыми сообщениями, которые посылались с телефона Ли уже после ее исчезновения, и Олссон сумел доказать, что их отсылал ее убийца Дэвид Райан, чтобы успеть избавиться от тела и не вызвать подозрений у близких этой женщины.

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Коммивояжер Райан обольстил Ли, стал ее любовником, а затем обманом выманил у нее более 60 тысяч фунтов сбережений, которые потратил на дорогие вина, спортивную машину и даже на лечение бесплодия.

В августе 2012 года он убил Диану Ли и поджег ее дом в надежде уничтожить все следы, однако пламя потухло слишком быстро, и полиция вскоре обнаружила в доме частично обгоревший труп Ли.

Важными уликами на процессе были отосланные преступником с телефона жертвы текстовые сообщения.

Как заметил Олссон, Диана Ли в своих смс-ках обычно не ставила пробела после запятой, тогда как Райан ставил — как в своих собственных, так и в тех, которые он послал от лица Дианы.

Более того, Олссон подметил, что Диана часто запятой, а не точкой, оканчивала предложение, тогда как Райан имел другую особенность: он в своих сообщениях после точки и вопросительного знака обычно ставил два пробела. В итоге показания Олссона помогли приговорить Райана к 34 годам тюремного заключения.

Отпечатки стиля

«Для лингвиста-криминалиста обвиняемый в первую очередь автор текста», — цитирует Олссона британская газета Sunday Times. И приводит еще одно раскрытое Олссоном «дело», но уже не такое мрачное.

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В течение столетия никто точно не знал авторства книги «Эксперт за карточным столом» (The Expert at the Card Table) — изданного в 1902 году в Чикаго пособия по карточным фокусам, считающегося незаменимым путеводителем по ловкости рук у фокусников и шулеров всех мастей.

На ее обложке красовался скромный псевдоним SW Erdnase, и поскольку книга имела и до сих пор имеет культовый статус, то ее часто называют просто «Эрднейз».

Когда же заинтересованная общественность обратилась к Джону Олссону с просьбой установить автора, с помощью своего метода лингвистического анализа он пришел к выводу, что ее написал Эдвард Гэллауэй — скромный наборщик, работавший в чикагской типографии, где эта книга была впервые набрана.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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