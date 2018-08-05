В Кишинёве прошла благотворительная ярмарка в помощь детям из интернатов и малоимущих семей
Благотворительную ярмарку провела организация организация «Доброе сердце».
Благотворительную ярмарку провела организация организация «Доброе сердце».
На продажу выставили одежду и обувь самых известных столичных модниц: телеведущих и предпринимательниц. Собрали около 15 тысяч леев, которые пойдут в помощь детям из интернатов, детских домов и малоимущих семей.
«Вещи предоставлены известными девушками нашего города совершенно бесплатно, все что продастся все сегодня пойдет на проект по подготовке к школе детей», — cказала учредитель благотворительной организации Кристина Цуркан.
Вечерние платья, туфли и аксессуары известных брендов можно было купить за символические цены — от 20 до 350 леев.
«Цены сейчас очень высокие, поэтому семьям в которых тяжелое положение эти деньги очень сильно помогут», — заявила телеведущая Габриела Анточел.
«Приятно, что мы можем помочь деткам хоть
На ярмарке не было отбоя от покупателей.
«Для себя я уже нашла
«Можно сделать благое дело и приобрести
«Они помогают деткам из сложных семей, и любое событие которое они делают мы не обходим вниманием».
«Цены очень приемлемые, уже
Благотворительная организация «Доброе сердце» проводит распродажу вещей известных людей уже третий год подряд. На собранные средства нуждающимся детям купят школьные принадлежности.