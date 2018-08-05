В Кишинёве прошла благотворительная ярмарка в помощь детям из интернатов и малоимущих семей

«Вещи предоставлены известными девушками нашего города совершенно бесплатно, все что продастся все сегодня пойдет на проект по подготовке к школе детей», — cказала учредитель благотворительной организации Кристина Цуркан.



Вечерние платья, туфли и аксессуары известных брендов можно было купить за символические цены — от 20 до 350 леев.



«Цены сейчас очень высокие, поэтому семьям в которых тяжелое положение эти деньги очень сильно помогут», — заявила телеведущая Габриела Анточел.



«Приятно, что мы можем помочь деткам хоть как-то, хоть каким-то образом, хоть маленькой частью, так как понимаю что некоторым очень сложно», — подчеркнула предпринимательница Марина Дубаларь.



На ярмарке не было отбоя от покупателей.



«Для себя я уже нашла кое-что. Когда помогаешь, кому-нибудь всегда здорово».



«Можно сделать благое дело и приобрести что-нибудь для себя, т.е это два в одном».



«Они помогают деткам из сложных семей, и любое событие которое они делают мы не обходим вниманием».



«Цены очень приемлемые, уже кое-что выбрала».



Благотворительная организация «Доброе сердце» проводит распродажу вещей известных людей уже третий год подряд. На собранные средства нуждающимся детям купят школьные принадлежности.