О погоде в Казахстане в понедельник сообщили синоптики
На большей части республики сохранится неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер.
На большей части республики сохранится неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер.
Прогноз погоды на понедельник, 6 августа, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15−17 градусов тепла, днём 28−30 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20−22 градуса тепла, днём 33−35 жары.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18−20 градусов тепла, днём 35−37 жары.
В Акмолинской области 6 августа пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18 градусов тепла, днём 27−32 тепла.
На территории Актюбинской области переменная облачность, днём дождь, гроза. Температура ночью 12−17 градусов тепла, днём 25−30 тепла.
В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18−23 градуса тепла, днём 33−38 жары.
В Атырауской области переменная облачность, ночью дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 20−25 градусов тепла, днём 32−37 жары.
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В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 19−24 градуса тепла, днём 32−37 жары.
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На территории Карагандинской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 градусов тепла, днём 25−30 тепла.
В Костанайской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 13−18 градусов тепла, днём 27−32 тепла.
В Кызылординской области переменная облачность, ночью и днём дождь, гроза, возможен град, усиление ветра до 15−20 м/с с пыльной бурей. Температура воздуха ночью 21−26 градусов тепла, днём 35−40 жары.
На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25 градусов тепла, днём 30−35 жары.
В Павлодарской области переменная облачность, днём дождь, гроза, местами усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15 градусов тепла, днём 27−32 тепла.
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В Туркестанской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 21−26 градусов тепла, днём 34−39 жары.