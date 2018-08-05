О погоде в Казахстане в понедельник сообщили синоптики

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на понедельник, 6 августа, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15−17 градусов тепла, днём 28−30 тепла.

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В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20−22 градуса тепла, днём 33−35 жары.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18−20 градусов тепла, днём 35−37 жары.

В Акмолинской области 6 августа пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18 градусов тепла, днём 27−32 тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, днём дождь, гроза. Температура ночью 12−17 градусов тепла, днём 25−30 тепла.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18−23 градуса тепла, днём 33−38 жары.

В Атырауской области переменная облачность, ночью дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 20−25 градусов тепла, днём 32−37 жары.

В Восточно-Казахстанской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15 градусов тепла, днём 27−32 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 19−24 градуса тепла, днём 32−37 жары.

В Западно-Казахстанской области 6 августа переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20 градусов тепла, днём 33−38 жары.

На территории Карагандинской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 градусов тепла, днём 25−30 тепла.

В Костанайской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 13−18 градусов тепла, днём 27−32 тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, ночью и днём дождь, гроза, возможен град, усиление ветра до 15−20 м/с с пыльной бурей. Температура воздуха ночью 21−26 градусов тепла, днём 35−40 жары.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25 градусов тепла, днём 30−35 жары.

В Павлодарской области переменная облачность, днём дождь, гроза, местами усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15 градусов тепла, днём 27−32 тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, днём дождь, гроза, возможен град, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16 градусов тепла, днём 27−32 тепла.