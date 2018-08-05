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22:31 (мск), источник: Nur.kz

Трасса от Бишкека до границы Казахстана может стать платной

Данная дорога должна стать платной. Как заверил глава министерства Жамшитбек Калилов, этого требует время. Трассу будут строить параллельно с уже существующей, по планам она не должна пересекаться с другими трассами.

Минтранспорта Кыргызстана находится в поисках инвестора для строительства скоростной дороги Бишкек — Кара-Балта — Чалдовар, которая будет проходить до границы с РК, передает Sputnik Кыргызстан. Данная дорога должна стать платной.

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Как заверил глава министерства Жамшитбек Калилов, этого требует время. Трассу будут строить параллельно с уже существующей, по планам она не должна пересекаться с другими трассами. В министерстве хотят реализовать данный проект с 4 полосами и развязками. Основной целью новой дороги станет разгрузка старой трассы. В министерстве надеются, что по ней будут двигаться грузоперевозчики.

По словам министра, огромным плюсом новой дороги станет то, что автомашинам не нужно будет двигаться через села, где скоростной режим ниже. Это позволит экономить время поездки. Путь от Бишкека до Кара-Балты должен занимать около 25 минут, по предварительным подсчетам. Оплату в первое время будет регулировать сам инвестор, после она перейдет на государственный баланс.

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