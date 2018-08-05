Трасса от Бишкека до границы Казахстана может стать платной

Минтранспорта Кыргызстана находится в поисках инвестора для строительства скоростной дороги Бишкек — Кара-Балта — Чалдовар, которая будет проходить до границы с РК, передает Sputnik Кыргызстан. Данная дорога должна стать платной.

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Как заверил глава министерства Жамшитбек Калилов, этого требует время. Трассу будут строить параллельно с уже существующей, по планам она не должна пересекаться с другими трассами. В министерстве хотят реализовать данный проект с 4 полосами и развязками. Основной целью новой дороги станет разгрузка старой трассы. В министерстве надеются, что по ней будут двигаться грузоперевозчики.