Прогноз погоды на 6 августа

В Бричанах и Сороках плюс 28. В Бельцах на градус больше. В Оргееве и Тирасполе — 30 градусов. В Леове 31. В Комрате — плюс 32. В Кагуле — 33.

В Кишиневе ночью термометры покажут плюс 19. Днем воздух прогреется до 29 градусов. Синоптики прогнозируют в столице завтра и во вторник кратковременные дожди с грозами.



На большей части европейской территории ясно. В Мадриде очень жарко, днем синоптики прогнозируют 39 градусов. В Париже — 35. В Риме — плюс 33. В Лондоне 31. В Берлине — на градус меньше.



В Будапеште и Белграде воздух прогреется до 32-ух градусов. В Вене и Праге термометры покажут плюс 31. В Варшаве + 26.



В Афинах дневной максимум составит 34 градуса. В Бухаресте — на градус меньше. В Анкаре — плюс 30. В Киеве возможны кратковременные дожди, и 27 градусов. В Москве солнечно и плюс 26.