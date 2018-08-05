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19:46 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 6 августа

В понедельник в республике возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +31° 59% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 28. В Бельцах на градус больше. В Оргееве и Тирасполе — 30 градусов. В Леове 31. В Комрате — плюс 32. В Кагуле — 33.

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В Кишиневе ночью термометры покажут плюс 19. Днем воздух прогреется до 29 градусов. Синоптики прогнозируют в столице завтра и во вторник кратковременные дожди с грозами.

На большей части европейской территории ясно. В Мадриде очень жарко, днем синоптики прогнозируют 39 градусов. В Париже — 35. В Риме — плюс 33. В Лондоне 31. В Берлине — на градус меньше.

В Будапеште и Белграде воздух прогреется до 32-ух градусов. В Вене и Праге термометры покажут плюс 31. В Варшаве + 26.

В Афинах дневной максимум составит 34 градуса. В Бухаресте — на градус меньше. В Анкаре — плюс 30. В Киеве возможны кратковременные дожди, и 27 градусов. В Москве солнечно и плюс 26.

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