Список обладателей грантов для поступления в вузы представят онлайн

Республиканская конкурсная комиссия по присуждению государственных образовательных грантов работает до 5 августа. По итогам заседаний 6 августа в 10.00 часов планируется опубликовать полный список обладателей грантов. Результаты присуждения государственных грантов для поступления в вузы страны будут доступны по ссылкам:

Напоминаем о том, что в этом году список обладателей государственных образовательных грантов будет представлен в электронной версии, с которым вы можете ознакомиться пройдя по вышеуказанным ссылкам.