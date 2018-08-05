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21:40 (мск), источник: Forbes.kz

Список обладателей грантов для поступления в вузы представят онлайн

Республиканская конкурсная комиссия по присуждению государственных образовательных грантов завершает свою работу.

На официальной Facebook странице Министерства образования и науки РК опубликовано сообщение:

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«Уважаемые абитуриенты и родители!

Республиканская конкурсная комиссия по присуждению государственных образовательных грантов работает до 5 августа. По итогам заседаний 6 августа в 10.00 часов планируется опубликовать полный список обладателей грантов. Результаты присуждения государственных грантов для поступления в вузы страны будут доступны по ссылкам:

https://egemen.kz.

https://kazpravda.kz.

www.testcenter.kz.

@testcenterBot телеграм бот.

Напоминаем о том, что в этом году список обладателей государственных образовательных грантов будет представлен в электронной версии, с которым вы можете ознакомиться пройдя по вышеуказанным ссылкам.

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Список обладателей грантов для поступления в вузы представят онлайн
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