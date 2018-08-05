Список обладателей грантов для поступления в вузы представят онлайн
Республиканская конкурсная комиссия по присуждению государственных образовательных грантов завершает свою работу.
Республиканская конкурсная комиссия по присуждению государственных образовательных грантов завершает свою работу.
На официальной Facebook странице Министерства образования и науки РК опубликовано сообщение:
«Уважаемые абитуриенты и родители!
Республиканская конкурсная комиссия по присуждению государственных образовательных грантов работает до 5 августа. По итогам заседаний 6 августа в 10.00 часов планируется опубликовать полный список обладателей грантов. Результаты присуждения государственных грантов для поступления в вузы страны будут доступны по ссылкам:
https://egemen.kz.
https://kazpravda.kz.
www.testcenter.kz.
@testcenterBot телеграм бот.
Напоминаем о том, что в этом году список обладателей государственных образовательных грантов будет представлен в электронной версии, с которым вы можете ознакомиться пройдя по вышеуказанным ссылкам.