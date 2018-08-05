Новый гигантский город может появиться на карте мира
Представлен амбициозный план Неома (Neom) — города будущего в Саудовской Аравии. По замыслу авторов проекта в этом городе роботов будет больше чем людей.
Представлен амбициозный план Неома (Neom) — города будущего в Саудовской Аравии. По замыслу авторов проекта в этом городе роботов будет больше чем людей.
Автомобили и городской транспорт — только на автопилоте,
Неом будет построен на безлюдном берегу Красного моря напротив известного египетского курорта
Футуристический Неом будет полностью обеспечиваться возобновляемыми источниками энергии — солнечные и ветровые электростанции с резервными аккумуляторными батареями. Основными секторами экономики станут робототехника, энергетика, биотехнологии, пищевая промышленность, информационные технологии. На первом плане также будет индустрия развлечений, отдыха и туризма.
Построенный «с нуля» Неом будет изначально ориентирован на инновационные технологии и адаптирован к большому количеству роботизированной техники. Вся городская инфраструктура будет организована с ориентацией на беспилотный транспорт. Неом станет первым городом в мире, в котором количество роботов превысит численность населения.
Для нового города, с учетом всех его особенностей, будут введены новые законы, более дружелюбные к иностранцам и менее зависимые от исламского права. Неом станет не только местом для проживания и отдыха, но и «точкой притяжения» для творческих исследователей и конструкторов, разрабатывающих инновационные технологии и продукты.
Саудовская Аравия привлекает инвесторов и диверсифицирует экономику. План строительства города Неом, который представил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман, должен вывести королевство на уровень передовой страны XXI века. Деньги на город будущего, помимо привлеченных инвестиций, выделены суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF). Уже назначен руководитель проекта — Клаус Кляйнфельд, работавший ранее генеральным директором таких крупных фирм как Simens и Alcoa.