Новый гигантский город может появиться на карте мира

Автомобили и городской транспорт — только на автопилоте, роботы-полицейские, роботы-врачи, автоматическая солнечная и ветровая энергетика. Площадь Неома — более 26 тыс. кв. км, стоимость проекта — около $500 млрд. И вся эта «фантастика» является частью реального плана развития и реформирования страны «Видение 2030» («Saudi Arabia Vision 2030»), а первый этап строительства будет завершен уже в 2025 году.

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Неом будет построен на безлюдном берегу Красного моря напротив известного египетского курорта Шарм-эль-Шейх и будет простираться до границы с Иорданией. Площадь огромного Неома будет почти в 10 раз больше, чем размеры Москвы и это не рекорд, ведь площадь китайского Чунцина более 82 тыс. кв. км.

Футуристический Неом будет полностью обеспечиваться возобновляемыми источниками энергии — солнечные и ветровые электростанции с резервными аккумуляторными батареями. Основными секторами экономики станут робототехника, энергетика, биотехнологии, пищевая промышленность, информационные технологии. На первом плане также будет индустрия развлечений, отдыха и туризма.

Построенный «с нуля» Неом будет изначально ориентирован на инновационные технологии и адаптирован к большому количеству роботизированной техники. Вся городская инфраструктура будет организована с ориентацией на беспилотный транспорт. Неом станет первым городом в мире, в котором количество роботов превысит численность населения.

Для нового города, с учетом всех его особенностей, будут введены новые законы, более дружелюбные к иностранцам и менее зависимые от исламского права. Неом станет не только местом для проживания и отдыха, но и «точкой притяжения» для творческих исследователей и конструкторов, разрабатывающих инновационные технологии и продукты.