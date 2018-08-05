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21:50 (мск), источник: Мослента

Москвичам пообещали «температурную пилу»

Лето еще долго не уйдет из столицы, обещают синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +32° 56% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2018

Температура воздуха в Москве в середине ближайшей недели резко опустится, а затем снова поднимется до 30-градусной отметки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается “температурная пила”», — отметил он.

По словам Тишковца, в начале недели температура воздуха днем будет достигать плюс 26−28 градусов, но затем возможно резкое понижение до 22−24. К выходным вновь прогреется до плюс 28−31 градуса.

«Похолодание стоит ожидать после 12 августа, но температура все равно будет в норме. Лето еще долго не уйдет из столицы», — заключил синоптик.

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