Москвичам пообещали «температурную пилу»
Лето еще долго не уйдет из столицы, обещают синоптики.
Лето еще долго не уйдет из столицы, обещают синоптики.
Температура воздуха в Москве в середине ближайшей недели резко опустится, а затем снова поднимется до 30-градусной отметки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Ожидается “температурная пила”», — отметил он.
По словам Тишковца, в начале недели температура воздуха днем будет достигать плюс 26−28 градусов, но затем возможно резкое понижение до 22−24. К выходным вновь прогреется до плюс 28−31 градуса.
«Похолодание стоит ожидать после 12 августа, но температура все равно будет в норме. Лето еще долго не уйдет из столицы», — заключил синоптик.