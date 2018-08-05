Задание на дом отменить или уменьшить объем: что предлагает Минобразования

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Первоклассников в Молдове освободят от выполнения домашнего задания, а ученики II-IV классов будут делать меньше уроков. Это, если говорить вкратце, предполагает инициатива министерства образования, культуры и исследований республики, которая подразумевает изменение концепта домашнего задания для всех этапов общего образования.

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Как заявила в интервью Sputnik старший консультант управления общего образования профильного министерства Наталья Грыу, дети, которые только завершили дошкольный цикл обучения (детсад), в течение первого полугодия в школе должны будут выполнять домашнее задание, но не в письменной форме.

«Письменные задания исключат для этой категории. Также в течение нескольких недель уроки на дом не будут задавать ученикам пятых классов. То есть речь идет о детях, которые переходят с одного цикла обучения на другой — им нужно время на адаптацию», — пояснила собеседница.

Согласно предложенной инициативе, продолжительность выполнения домашнего задания не должна превышать у второклассника полтора часа, а у ученика III и IV классов — два часа.

«Документ содержит четкие рекомендации о специфике домашнего задания — каким должно быть его содержание, чтобы ученик был мотивированным, что должно быть, чтобы вызвать это любопытство и заинтересованность в учебном процессе», — сказала Грыу.

По ее словам, на данный момент рабочая группа, сформированная из преподавателей, школьников и менеджеров, трудится над составлением документа, который внедрят уже с 1 сентября.

«Это будет комплексный документ. Он установит ряд четких элементов, касающихся домашнего задания и его менеджмента, предполагаемого времени, которое ребенок тратит на подготовку в зависимости от этапа обучения и дисциплины. Таким образом, учителя должны будут следовать и учитывать этот аспект», — добавила специалист.

Разработке этого документа предшествовал опрос, который провело Минобразования. В исследовании приняли участие порядка тысячи школьников, учителей и родителей. Им предстояло высказаться по поводу качества и объема домашнего задания. Результаты опроса показали — ¼ респондентов считают, что подготовка уроков к школе занимает слишком много времени.