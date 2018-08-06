Переменная облачность и грозы: прогноз погоды на понедельник 6 августа
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Грозы и переменная облачность прогнозируются на 6 августа в Беларуси, сообщает республиканский Гидрометцентр.
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Грозы и переменная облачность прогнозируются на 6 августа в Беларуси, сообщает республиканский Гидрометцентр.
Жаркую погоду в стране сменяет небольшое снижение температуры. Местами в Беларуси в понедельник пройдут кратковременные дожди и грозы. По информации синоптиков, ветер ожидается западный, умеренный, однако во время гроз порывистый.
Ночью и утром температура воздуха составит от плюс 13 до 18 градусов. Днем столбик поднимется до 23−28 градусов.