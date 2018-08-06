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07:43 (мск), источник: Sputnik.by

Переменная облачность и грозы: прогноз погоды на понедельник 6 августа

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Грозы и переменная облачность прогнозируются на 6 августа в Беларуси, сообщает республиканский Гидрометцентр.

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Источник: Reuters

Жаркую погоду в стране сменяет небольшое снижение температуры. Местами в Беларуси в понедельник пройдут кратковременные дожди и грозы. По информации синоптиков, ветер ожидается западный, умеренный, однако во время гроз порывистый.

Ночью и утром температура воздуха составит от плюс 13 до 18 градусов. Днем столбик поднимется до 23−28 градусов.

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