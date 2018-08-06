Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На выход: Египет попросил дипломатов РФ покинуть столицу — СМИ
Самая «зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Сын Собчак растет похожим на ее отца
Черное море очистят от жилья
Как осуществить свою мечту... через неделю
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Рома Зверь показал подросших дочерей
Сын Собчак растет похожим на ее отца
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Вывозил дочь в лес: факты об убитом Хачатуряне
Сестры-убийцы в шоке от СИЗО
Начался ад: Невесту несколько часов оскорбляли Сябитова и Гузеева
Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
09:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Дыня змеевидная, армянский огурец»: в Дербишире вырос самый длинный в мире овощ

«Силой молитвы» — так пожилой житель английского графства Дербишир объясняет, как ему удалось вырастить огурец до размеров, превосходящих рекорд Книги Гиннесса.

75-летний Рагбир Сингх Сангера вырастил овощ длиной в 51 дюйм (129,5 см) в собственной теплице. При этом процесс роста еще не закончен — плод продолжает увеличиваться и в длину, и в ширину.

Текущий рекордсмен Книги Гиннесса — огурец длиной в 107 см, выращенный в Уэльсе в 2011 году.

Правда, эксперт в области выращивания гигантских овощей Питер Глейзбрук говорит, что скорее всего это армянский огурец (Cucumis meloflexuosus), также называемый змеевидной дыней, а не огурец обыкновенный (Cucumis sativus), хотя оба они принадлежат к семейству тыквенных.

«К нам на выставки уже привозили такие образцы, но они были отклонены, — говорит Глейзбрук. — Хотя. несомненно, этот представитель своего вида — красавец».

В Книгу рекордов Гиннесса сейчас вносятся только огурцы обыкновенные — рекорды в категории армянских огурцов не регистрируются. Однако, по словам представителя Guinness World Records, любой желающий может подать заявку о создании новой категории через сайт издательства.

Мистер Сангера собирается отвезти свой огурец в сикхский храм в Ноттингеме и готов сделать из него кушанье для всех желающих.

Пока что плод еще не созрел окончательно: «Он все еще растет и наливается; когда он дозреет, мы отложим семена на следующий год».

За ним надо присматривать, как за родным ребенком.
Рагбир Сингх Сангера
Овощевод

Огурец-рекордсмен — один из четырех, которые были высажены в начале апреля. Но трое его братьев были быстро съедены, и лишь одно это растение оставили расти до конца.

«Я устроил себе сиденье рядом с ним: сижу, наблюдаю, как он растет, — говорит Сангера. — Молюсь, чтобы он хорошо рос, чтобы принес нам здоровье и чтобы все были счастливы и здоровы — тогда и я счастлив».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Землетрясение на туристическом острове Ломбок в Индонезии: 90 погибших
Пресса Британии: британский бюджет на оборону от российской угрозы продо...
Китай провел испытание гиперзвукового летательного аппарата
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Названы пять самых отвратительных в мире запахов
Повышение НДС предложили включить в тарифы ЖКХ
Строители взорвали огромный комбинат в Иванове
Россияне жалуются на незаконное использование их данных
Спорт
У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но нужно добавлять Самое солидное выступление старта сезона
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Для водителей могут ввести еще один штраф в 5 000 рублей В настоящее время в КоАП РФ нет конкретной статьи за оставление ребенка в салоне автомобиля
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Рома Зверь показал подросших дочерей Музыкант отдыхает с детьми в Испании.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь