«Дыня змеевидная, армянский огурец»: в Дербишире вырос самый длинный в мире овощ

75-летний Рагбир Сингх Сангера вырастил овощ длиной в 51 дюйм (129,5 см) в собственной теплице. При этом процесс роста еще не закончен — плод продолжает увеличиваться и в длину, и в ширину.

Текущий рекордсмен Книги Гиннесса — огурец длиной в 107 см, выращенный в Уэльсе в 2011 году.

Правда, эксперт в области выращивания гигантских овощей Питер Глейзбрук говорит, что скорее всего это армянский огурец (Cucumis meloflexuosus), также называемый змеевидной дыней, а не огурец обыкновенный (Cucumis sativus), хотя оба они принадлежат к семейству тыквенных.

«К нам на выставки уже привозили такие образцы, но они были отклонены, — говорит Глейзбрук. — Хотя. несомненно, этот представитель своего вида — красавец».

В Книгу рекордов Гиннесса сейчас вносятся только огурцы обыкновенные — рекорды в категории армянских огурцов не регистрируются. Однако, по словам представителя Guinness World Records, любой желающий может подать заявку о создании новой категории через сайт издательства.

Мистер Сангера собирается отвезти свой огурец в сикхский храм в Ноттингеме и готов сделать из него кушанье для всех желающих.

Пока что плод еще не созрел окончательно: «Он все еще растет и наливается; когда он дозреет, мы отложим семена на следующий год».

За ним надо присматривать, как за родным ребенком. Рагбир Сингх Сангера Овощевод

Огурец-рекордсмен — один из четырех, которые были высажены в начале апреля. Но трое его братьев были быстро съедены, и лишь одно это растение оставили расти до конца.

«Я устроил себе сиденье рядом с ним: сижу, наблюдаю, как он растет, — говорит Сангера. — Молюсь, чтобы он хорошо рос, чтобы принес нам здоровье и чтобы все были счастливы и здоровы — тогда и я счастлив».