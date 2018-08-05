В ОАЭ нелегалу простили миллионный штраф

Источник: РИА "Новости"

18-летний молодой человек также смог легализовать свое пребыванием в Эмиратах.

Он родился в ОАЭ, но не был зарегистрирован, сообщает издание Khaleej Times. Таким образом, штраф за нелегальное пребывание в стране начислялся за всю его жизнь. С помощью юристов программы «Защити себя, подтвердив статус» он смог решить эту проблему.

Избавиться от штрафов на 500 тыс. дирхамов также удалось женщине, нелегально прожившей в стране десять лет. Она приехала в ОАЭ с пятью детьми. Их ее супруг зарегистрировал, а ее — нет. Узнав о визовой амнистии, она сразу же обратилась за разрешением на выезд.