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21:27 (мск), источник: Известия

В ОАЭ нелегалу простили миллионный штраф

В ОАЭ нелегально проживавшему в стране мужчине в ходе визовой амнистии простили штраф на сумму свыше на 1 млн дирхамов (около $ 270 тыс.).

Источник: РИА "Новости"

18-летний молодой человек также смог легализовать свое пребыванием в Эмиратах.

Он родился в ОАЭ, но не был зарегистрирован, сообщает издание Khaleej Times. Таким образом, штраф за нелегальное пребывание в стране начислялся за всю его жизнь. С помощью юристов программы «Защити себя, подтвердив статус» он смог решить эту проблему.

Избавиться от штрафов на 500 тыс. дирхамов также удалось женщине, нелегально прожившей в стране десять лет. Она приехала в ОАЭ с пятью детьми. Их ее супруг зарегистрировал, а ее — нет. Узнав о визовой амнистии, она сразу же обратилась за разрешением на выезд.

В июне женщину из России приговорили в Дубае к трем месяцам тюрьмы за неприличный жест, показанный на дороге другой женщине за рулем. Потерпевшая, гражданка США, рассказала, что россиянка ехала очень рискованно и постоянно меняла полосы. Затем она остановила машину, вышла из нее и показала сопернице средний палец.

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